Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

С 17 октября Германия ввела постоянный пограничный контроль на границах с Польшей, Данией и Швейцарией. Чтобы, по словам министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, «усилить борьбу против контрабанды и ограничить приток нелегальных мигрантов».



Речь пока не идет о полноценном возвращении тотального пограничного контроля – скорее о создании необходимой инфраструктуры для проверок. «Федеральная полиция теперь может гибко развертывать весь набор стационарных и мобильных мер пограничной полиции в зависимости от текущей ситуации. Благодаря уведомлению о возвращении контроля на сухопутных границах с Чехией, Польшей и Швейцарией для этого теперь появилась правовая основа», – заявила министр.

И она сейчас кажется более чем актуальной. Как с социальной, так и с политической точки зрения. «На юге Европы скопились сотни тысяч человек, которые хотели бы прорваться в Германию. Там явно лучше, чем в Италии, или, тем более, в Греции. И памятуя о коллапсе 2015 года, немцы заранее принимают меры», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Тот коллапс, напомним, сильно ударил по рейтингу правящего канцлера Ангелы Меркель – и Олаф Шольц (чье кресло и без того шатается по причине серьезных экономических проблем в стране) не желает повторения миграционного кризиса. Тем более что он уже действительно на пороге. К началу октября 2023 года полиция страны уже выявила около 98 тысяч «несанкционированных въездов» в Германию (при том, что за весь 2022 год таковых въездов всего было 92 тысячи). По данным полиции, до четверти этих въездов было осуществлено при помощи контрабандистских структур – в частности, организованно, в контейнерах.

Да, у немцев существует некая градация мигрантов. «Мусульмане считаются самыми неудобными, – рассказывает Вадим Трухачев. – Вьетнамцы, индийцы и даже негры-христиане из Африки считаются более удобными, чем они. Наиболее удобными же для ассимиляции считаются украинцы – вследствие религии и языкового родства с той же Польшей и Чехией, где их особенно много».





Однако эта градация работает лишь до тех пор, пока мигрантов немного, пока их можно просеивать. Сейчас же, на фоне продолжения украинского кризиса и притока беженцев из Африки и Ближнего Востока, численность мигрантов в ФРГ может вырасти кратно. Уже сейчас в стране находятся 280 тысяч человек без действующего вида на жительства – и тут уже будет не до просеивания.

44% немцев уже называют миграционную проблему одной из самых важных в стране, и правые партии отвечают на общественный запрос. ХДС/ХСС, например, требует ограничить количество принимаемых беженцев 200 тысячами в год. «Мы за помощь беженцам, но мы против неконтролируемой иммиграции в Германию», – заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Однако главным бенефициаром кризиса станет, конечно, партия «Альтернатива для Германии».

«В свое время АдГ как раз поднялась на неспособности властей решить миграционный вопрос. Сегодня она поднимается на излишнем внимании к Украине, а тут еще и ее любимый миграционный конек. Такими темпами она на следующих федеральных выборах займет первое место», – говорит Вадим Трухачев.

Поэтому Германия вынуждена закрывать границы. И выбор стран для закрытия тоже очевиден. «Из Польши и Чехии идет поток украинцев. Польша к тому же торговала визами на Ближнем Востоке, из-за чего в ней самой поднялся огромный скандал», – напоминает Вадим Трухачев.

С Австрией пограничный контроль у Германии существует с 2015 года, ведь страна являлась важным элементом миграционного пути из Турции через Балканы. Казалось бы, благополучная Швейцария в этом списке лишняя – в стране очень высокая стоимость жизни. Мигрантам она не по карману. Однако для них это тоже своего рода транзитная зона. «Швейцария, в отличие от Германии, проводит жесткую миграционную политику и устраивает массовые высылки приезжих. Естественно, Германия – главное направление такой высылки», – поясняет Вадим Трухачев.

И вот тут уже наступает проблема для Евросоюза. В его законодательстве есть право на временное возвращение выборочного пограничного контроля между странами-членами, но оно вводилось как исключительный случай. И не предполагалось, что этим исключением воспользуется так много стран и на такой большой промежуток времени.

Речь-то ведь уже не об одной лишь Германии. Австрия вернула контроль на границе со Словакией, Венгрией и Словенией. Чехия и Польша – на границе со Словакией. Словакия – на границе с Венгрией.

И это лишь недавние решения. А между тем вся идея евроинтеграции построена в том числе и на принципе свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и, конечно же, населения. Предполагалось, что вся Европа будет представлять собой единое пространство.

Пространство это, однако, оказалось дырявым с точки зрения внешних границ. В итоге миграционный вопрос разрушает, во-первых, политическую систему главной страны ЕС – Германии. Во-вторых, как уже было сказано, одну из главных идей Евросоюза. И в третьих, амбициозные планы по его расширению.

Буквально пару месяцев назад руководитель внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель заявлял о необходимости быть готовыми к расширению ЕС, «которое приведет к вступлению десяти новых государств». Но если Евросоюз не способен защитить от непрошеных гостей даже свои текущие внешние границы, то как он защитит границы расширенные?

И между тем это беззащитное объединение стран изо всех сил пытается защитить от «российской агрессии» соседнюю Украину. Миграционный кризис является сигналом не только о том, что ЕС берет на себя больше, чем способен переварить. Перед нами очередное свидетельство того, насколько ограничены ресурсы Европы в решении даже наиболее очевидных кризисов и насколько хрупок сам фундамент евросообщества.