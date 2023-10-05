В МВД Польши рассказали об обманывающих «глупую Европу» нелегалах

В МВД Польши рассказали о стремящихся в Германию и обманывающих «глупую Европу» нелегалах

Tекст: Александра Юдина

По его словам, большинство выдающих себя за беженцев лиц вводят в заблуждение «глупую Европу», которая живет по принципу высокой планки политкорректности, передает РИА «Новости».

«Большинство пересекших польско-белорусскую границу мигрантов только в 2023 году даже не пытались искать убежища в Польше, они знают, что если они начнут процедуру убежища в Польше, они не смогут уехать в Германию», – подчеркнул он, заверив, что некоторые злоупотребляют этим правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше.

При этом Вонсик добавил, что польским властям стоит запереть их в центре содержания нелегалов до тех пор, пока не будет выяснено, действительно ли человек является беженцем или просто мигрантом.

«Оказывается, что 90% – это мигранты, а не беженцы», – указал замминистра.

Также по его словам, только в 2023 году более 1 тыс. людей подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, однако сразу уехали в Германию.

При этом Вонсик заметил, что Германия рано или поздно вернет этих людей в Польшу, а стране придется это расхлебывать.

Кроме того, польский политик заявил, что мигранты не хотят оставаться в Польше, а стараются попасть в Германию из-за высоких пособий и жилья.

Ранее политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот заявил, что желание ЕС решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим.