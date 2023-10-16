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    В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    16 октября 2023, 11:44 Мнение

    В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Внезапно: «Канцлер Шольц хочет запретить радикальные палестинские группы, но их ряды многочисленны. Берлинская полиция опасается эскалации насилия. Эксперты говорят о "пороховой бочке". Проповедники и подстрекатели ненависти только и ждут, чтобы еще больше разжечь эмоции». Это издание Welt. А что такое происходит в Германии – про какие такие «радикальные группы» вдруг заговорила немецкая пресса?

    Читаем дальше. «Спустя всего несколько часов после нападения ХАМАС на Израиль трое мужчин на улице Зонненаллее в районе Берлин-Нойкёльн праздновали кровавую охоту на мирных жителей Израиля раздачей пахлавы – арабской сладкой выпечки. На своем канале в социальной сети они комментируют акцию лозунгом: «Да здравствует сопротивление палестинского народа!». Вечером на Зонненаллее собралось около 50 человек, скандировавших антиизраильские лозунги. Полицейских забрасывали камнями и бутылками.

    После нападения ХАМАС ситуация с безопасностью в Германии стала более напряженной, чем обычно. Уже в понедельник почти 140 демонстрантов прошли по Дуйсбургу, скандируя: «От Дуйсбурга до Газы: победа интифады!». В нескольких городах в знак солидарности были сорваны вывешенные израильские флаги. В городе Штаде (Нижняя Саксония) разъяренные люди даже ворвались в здание мэрии, чтобы сорвать израильский флаг (который местные бюрократы уже моментально повесили вместо украинского).

    Циничная акция на Зонненаллее вызвала из спячки даже канцлера Германии. В заявлении правительства Олаф Шольц объявил, что правительство запретит не только ХАМАС, но и группу, сторонники которой отметили теракт в Израиле раздачей пахлавы. Это, как выяснилось, группа «Самидун» – НКО левоэкстремистской палестинской террористической группировки «Народный фронт освобождения Палестины».

    Но в центре внимания – Берлин, особенно район Нойкёльн, где палестинская среда более многочисленна, чем где бы то ни было в стране. По словам столичной полиции, она становится «явно более эмоциональной» – и ситуация накаляется. Шеф берлинской полиции Барбара Словик даже говорит о «самых трудных временах» за пять лет своей работы на этом посту. Официальные лица, знакомые с ситуацией, говорят, что они сидят на «пороховой бочке».

    И – они все врут. Потому что никакие не «пять лет», а в мае 2021 года, в период очередного обострения в Палестине (кстати, тогда израильтяне снесли офисы Al Jazeera и Associated Press: журналистам дали час на эвакуацию – и никто даже не пискнул) демонстраций в Германии было полно, и все – пропалестинские. И нигде их никто не трогал, кроме, естественно, берлинского района Кройцберг-Нойкёльн, где просто любят драться с полицаями. А теперь – смотри, какие грозные речи, какие жареные факты: «только за прошлую среду полицейские зарегистрировали около 30 преступлений, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Уже через несколько часов после нападения ХАМАС тут нанесли на стену дома лозунги «Свободная Палестина» и «ХАМАС», а также «Зиг хайль» и «Убийца копов». Пять свастик были начертаны на остатках Берлинской стены вместе с убийственным лозунгом «Убивайте евреев». В районе Пренцлауэр Берг на входной двери одного из домов была намалевана звезда Давида – чтоб знали, по какому конкретно адресу реализовывать предыдущий лозунг.

    Ну то есть, когда каждый год по улицам Берлина шла демонстрация на праздник Аль Аксы с внятными антиизраильскими и антисемитскими лозунгами, все было ок. Когда у Бранденбургских ворот жгли израильские флаги, все было зашибись. А тот, кто задавал вопросы, тот был расист, которому не место в демократическом обществе. Потому что по улицам шла новая обиженная прослойка общества – мигранты имени Меркель.

    Попробуй покритикуй. Тогда ты лично Геббельс и исчадие ада. Разгадка проста. За последние 20 лет немецкие партии сместились настолько влево, что их друг от друга уже просто не отличить. Самые громкие, которые теперь дорвались до власти – «Зеленые», социал-демократы, да и Linke – «Левые», которых никуда не пускают, но они достаточно влиятельны на Востоке – проталкивают в СМИ, в подзаконных актах, в незаконных решениях абсолютно промигрантскую повестку.

    Это они объявили, что государственные флаги Германии на демонстрациях и даже на футболе – это национализм и выражение крайне правых идей. Это они промоутируют мультикультурализм, чтобы немец со своей традиционной семьей чувствовал себя в своей стране неуютно, и чтобы не вздумал объединиться в борьбе против леваков, которые уничтожают страну – в том числе и антироссийскими санкциями и выплатами Украине. Людей надо разъединить. Вот этим они и занимаются. Больше, больше мусульман в страну! На это работают феминистки, на это работают Woke, на это работают «зеленые» активисты, а также вся мощь якобы «общественного», а на самом деле принудительно-платного провластного телевидения – ARD, ZDF.

    Когда их предупреждали, что чем больше мусульман будет в стране, тем больше проблем будет в ней у евреев, которых немцы как бы вызвались защищать и опекать после того, что они с ними сделали, то в ответ слышали все ту же песню: «вы расисты и нацисты». И поэтому все эти демонстрации арабов были нормальным демократическим явлением. Вот ровно до сегодняшнего дня.

    А сегодня вдруг палестинский флаг в Германии стал хуже фашистского и почти такой же плохой, как демонстрации антиваксеров. Антиваксеры хуже – потому что они противостоят миллиардной афере, а Палестине Германия платит всего миллионов 80. Но и по этому поводу Шольц уже имеет бледный вид – прогрессивные очнувшиеся граждане спрашивают: почему Германия платит ХАМАС миллионы. Ответ «мы платим гражданским палестинцам» активистами, которые вчера сами носились с палестинскими флажками, не принимается.

    Но все гораздо интересней. Дело в том, что левые немецкие течения и партии всегда были пропалестинскими. Правые, которых левые вечно пытаются обвинить в том, что они антисемиты и Гитлер, как раз произраильские и антипалестинские. Этому есть исторические предпосылки – вот что писал лейпцигский социолог Петер Ульрих: «В Федеративной Республике среди левых идут большие споры между пропалестинским и произраильским течениями. Имеются традиционные левые, которые в очень сильной степени следуют уходящей в XIX век традиции антисионизма, а в восприятии конфликта солидаризируются с вроде бы более слабой стороной, то есть с живущими в условиях оккупации палестинцами».

    Конечно, а еще мы помним, что левые экстремисты Ульрики Майнхоф RAF тренировались именно в палестинских лагерях. Вы думаете это случайность? Нет. А партия «Левые» впервые признала право Израиля на существование только в 2011 году, между прочим. И вот теперь все эти граждане мечутся и пытаются выкрутиться, как им представить прошлую пропалестинскую повестку заизральской и вырвать у немецкой улицы палестинский флаг из рук. Они настолько в истерике, что начинают делать ошибки. Суд Франкфурта объявил запрет пропалестинской демонстрации в прошедшие выходные незаконным.

    Политики так спешили все запретить, что даже не подумали, что в стране, слава Богу, еще есть какие-то законы, хотя они их сами доблестно нарушали в деле тотального насаждения неконтролируемой миграции. Хотя это те же самые левацкие судьи, которые отмазывают мигрантов-преступников от депортации. Так что там чума на все дома.

    Но немного поздно. Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому? А вас предупреждали. Правящая коалиция ничего не хотела с этим делать – в этом году на убежище подано еще 400 000 заявок. И как вы понимаете, это не знаменитые иракские врачи и сирийские айтишники. Это молодые люди призывного возраста. Поэтому евреи бегут из Берлина. Евреи бегут из Парижа. У них исторический нюх на то, когда их будут бить.

    Даже если теперь Шольц за два дня вдруг стал поборником Израиля и резкого ограничения иммиграции. Стоило только с треском проиграть выборы в Гессене и Баварии, где АдГ – и там и там – на втором месте. А еще оказаться краем задницы на сковородке израиле-палестинского конфликта. А ведь именно за такие тезисы и слова АдГ обозвали нацистами и расистами. Кто-нибудь извинится перед «синими»? Нет. Тут начинается новый расизм, на этот раз против палестинцев.

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