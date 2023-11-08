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Эксперт призвал давать решительный отпор провокациям на межнациональной почве
Член СПЧ Брод: Провокации на межнациональной почве в период выборов должны встречать решительный отпор
Возможные провокации и информационные атаки на межнациональный мир в России в период избирательных кампаний 2024 года должны получать решительный отпор со стороны органов государственной власти и институтов гражданского общества, заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.
Брод представил специальный доклад Московского бюро по правам человека по обсуждаемой теме. В докладе проанализированы события на Северном Кавказе, а также даны рекомендации для органов власти и институтов гражданского общества, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
«Межнациональные и межрелигиозные отношения в Российской Федерации демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию извне. Недружественные государства сознательно провоцируют гражданские конфликты на национальной и религиозной почве, пытаются изнутри расколоть российское общество. В последнее время подобные внешние атаки на межнациональный и межрелигиозный мир и согласие приобретают все более отчетливый характер и требуют системного ответа со стороны государства и гражданского общества», – сказал Брод.
По его словам, для сохранения межнациональной гармонии важно продолжать активно работать над противодействием агрессивной ксенофобии и радикального национализма как на идеологическом, так и на бытовом уровне, в том числе в период выборов в России. «В последние годы избирательный процесс в Российской Федерации подвергается значительному внешнему давлению. Возможные провокации и масштабные информационные атаки на межнациональный мир и согласие в период избирательной кампании по выборам президента России должны встретить решительный отпор», – заявил член СПЧ.
Как член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Брод сообщил, что в период предстоящих выборов главы государства Совет будет особенно внимательно наблюдать за межнациональными отношениями в регионах, отстаивать принципы недопустимости исламофобии, мигрантофобии, антисемитизма, русофобии и других агрессивных идеологий, представляющих опасность для любого общества.
Авторы доклада отмечают, что крайне важно в этой связи усиливать координацию между различными органами власти, ответственными за регулирование межнациональных и межрелигиозных отношений, и неправительственными, правозащитными организациями, а также экспертными структурами.
Брод добавил, что в этом году было выявлено более 4 млн сообщений, опубликованных в российских соцсетях, мессенджерах и блогах, с употреблением ксенофобских высказываний. «По результатам мониторинга социальных медиа, проведенного авторами настоящего доклада за январь-сентябрь 2023 года, было выявлено свыше 4 млн сообщений, опубликованных в российских социальных сетях, мессенджерах и блогах, с употреблением наиболее распространенных ксенофобских высказываний, а также агрессивных публикаций, направленных на оскорбление, принижение или очернение отдельных национальных или религиозных групп», – сказал он, передает РИА «Новости».
Член СПЧ добавил, что более 80% материалов выступают примером «бытовой ксенофобии», сопровождаемой негативными оценками и словесными оскорблениями. «Чаще всего такие сообщения оставляются стихийно в публичных переписках, диалогах между пользователями», – дополнил эксперт. Брод рассказал, что оставшиеся 20% публикации являются примером «языка вражды», направленного в первую очередь на трудовых мигрантов, переселенцев из стран постсоветского пространства, в том числе Средней Азии, Кавказа, Украины, Молдавии.
Эксперт также подчеркнул, что в этом году провокационные материалы, призывающие к межнациональной вражде и распаду государства, популяризирующие мигрантофобию и исламофобию, публиковали крупные украинские каналы и лидеры мнений, а также представители СМИ-иноагентов.
Кроме того, по словам Брода, внимание иностранных СМИ и блогеров в первом полугодии 2023 года было направлено на спецоперацию и участие трудовых мигрантов в военных действиях в зоне СВО, сопровождаемое «дискредитацией всего внешнеполитического курса страны и межнациональными противоречиями по этому поводу». Член СПЧ добавил, что в большинстве иностранных материалов на тему мобилизации мигрантов происходит подмена понятий, «когда вместо трудовых мигрантов речь идет о гражданах Российской Федерации и происходящих в полном соответствии с действующим законодательством мобилизационных мероприятиях».