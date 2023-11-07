Европа проигрывает битву с антисемитами

Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе

Tекст: Валерия Вербинина

Недавние события в аэропорту Махачкалы, когда разгоряченная толпа вломилась на взлетно-посадочную полосу, выкрикивая антиизраильские лозунги, ожидаемо вызвали волну возмущения во Франции, которая позиционирует себя как оплот борьбы с антисемитизмом в Европе. Хотя, если присмотреться, в самой Франции в части отношения к евреям все далеко не так благополучно, как могло бы быть.

Тем не менее, для французской прессы происшедшее в Махачкале стало прямо-таки подарком для упражнений в русофобии. Достаточно поглядеть на заголовки: «Аэропорт закрыт после того, как его взяла штурмом враждебная к Израилю толпа» («Монд»), «Дагестанский аэропорт взят приступом: причины всплеска ненависти к евреям» («Пуэн»), «Антисемитские волнения в российской республике Дагестан» («Либерасьон»).

Тексты, впрочем, не отстают от заголовков. Даже обычно взвешенный и аккуратный в оценках «Фигаро» не замедлил обозначить происходящее как «пропалестинскую манифестацию в духе погрома».

«Le Point» пошел еще дальше, заметив, что «антисемитизм, на котором играют русские власти с начала операции на Украине, и исламизм населения республик Северного Кавказа образуют взрывоопасный коктейль».

«Le Parisien» в качестве экспертного комментария к событиям в Дагестане привел слова Татьяны Кастуевой-Жан, директора Русского центра во Французском институте международных отношений: «Этот регион относится к числу самых неспокойных в России», после чего она недвусмысленно дала понять, что подобные события «несут риски для российской государственности».

А бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт* дал целое интервью «L’Express», в котором сделал несколько вызывающих заявлений, к примеру, следующее: «В полутоталитарном обществе, которым стала Россия, население ждет знаков с вершин государства. Ранее Кремль транслировал месседж отказа от антисемитизма, и тот был делом низов, шел напрямую от населения. Но недавно… делегация ХАМАС была официально принята в Москве».

Бывший раввин закончил заявлением, что «Россия возвращается к советской модели», которая якобы пропагандировала антисемитизм «на уровне государства». Также он призвал проживающих в Дагестане евреев как можно скорее покинуть регион.





Обличать Россию и обвинять ее во всех смертных грехах сейчас не только удобно, но и выгодно — однако, если присмотреться к тому, что происходит во Франции, возникает большой вопрос, не стоит ли этой стране заняться бревном в своем глазу, которое она упорно предпочитает не замечать. Дело в том, что именно во Франции антисемитизм исторически пустил глубокие корни.

Впрочем, не только во Франции: Еврокомиссия официально признала резкий всплеск антисемитизма во всем ЕС. «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», заявляет Еврокомисссия. «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», сказано в заявлении ЕК, а нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории».

И даже если не касаться истории, к примеру, истребления евреев при фашистской оккупации или еще до того – пылких антисемитских памфлетов, которые писал известный писатель Луи-Фердинанд Селин, картина возникает не слишком радужная. Если вернуться к Франции, то эта страна, как известно, становится все более и более мусульманской за счет мигрантов и их многочисленных семей.

Как следствие, после 7 октября во Франции произошло более 850 актов, признанных антисемитскими — в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Оскорбления, угрозы убить, плевки в лицо (как в 13-м округе Парижа, где сосед-араб явился с претензиями к соседу-еврею, который якобы сильно шумел), знаки в виде звезды Давида на домах, где живут евреи, на их школах и принадлежащих им магазинах, оскорбительные надписи, нападение в Лионе, где женщину ранили ножом – и все это несмотря на жесткую позицию французского правительства, которое, следует отдать ему должное, действует совершенно однозначно, подкрепляя слова делами.

«Мы не потерпим во Франции никаких антисемитских действий, никаких антисемитских заявлений», – заявила премьер-министр Элизабет Борн, едва стало известно о начале нового кровавого витка палестино-израильского конфликта 7 октября. И добавила, что с теми, кто попытается использовать данный конфликт с целью оправдать антисемитские выходки, «поступят по всей строгости».

Так, когда в парижском метро спели антисемитскую песню и распространили видео с ней, власти сразу же выдвинули против инициаторов обвинения по статьям о восхвалении терроризма и публичном подстрекательстве к ненависти по признаку национальности. Однако профессор Франсуа Эйльбронн считает, что для борьбы с антисемитизмом во Франции все же делается недостаточно.

По его мнению, с 1990-х во французском обществе идет рост «латентного антисемитизма»,

ответственность за который отчасти несут социальные сети. И хотя некоторые из них стараются следить за содержанием, то, например, сеть, принадлежащая Илону Маску, «этого не делает, а ТикТок вообще этим не занимается. Напротив, ТикТок свободно распространяет материалы, пропагандирующие ненависть к евреям».

Другая проблема – фейковые новости: «сейчас она особенно обострилась в связи с конфликтом Израиля и Палестины», утверждает профессор. Причем особенно будто бы изощряются в изготовлении таких новостей «иранцы, катарцы, китайцы и русские». Такие новости создаются для того, чтобы «воспламенять толпы» и заражать их ненавистью, и французское государство должно включиться в борьбу с создателями фейков, а также еще жестче применять меры, направленные против действий антисемитского характера.

Как видим, Россию автоматически стараются приплести всюду, где речь идет о чем-то плохом, и это идет уже на уровне условного рефлекса.

Искать в России виновных в происходящем гораздо проще, чем признать, что именно с 1990-х годов традиционная структура французского общества стала меняться, и мусульманское население, настроенное к евреям не слишком дружелюбно, стало занимать в нем все больше места.

И да, в таком обществе напряжение будет только нарастать, а это значит, что словесными оскорблениями дело не ограничится – однажды неминуемо произойдет крупный теракт. То, что его до сих пор удается избежать, можно отнести за счет того, что французские спецслужбы пока работают без осечек. Но ни один сложный механизм не работает без сбоев вечно. Вопрос только в том, когда именно такой сбой произойдет.