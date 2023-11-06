Еврокомиссия пожаловалась на всплеск антисемитизма в ЕС

Еврокомиссия заявила о необычайно сильном всплеске антисемитизма в ЕС

Tекст: Антон Антонов

В заявлении сказано, что нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории». Как заявила ЕК, «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». Подчеркивается, что усиление антисемитизма наблюдается «во всем мире», передает ТАСС.

«Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», – заявила ЕК.

ЕК подчеркнула, что Евросоюз «поддерживает свои еврейские общины», осуждает антисемитизм, который противоречит ценностям Европы и ее «модели общества», в основе которого лежат «равенство, инклюзивность и полное уважение прав человека».

Указывается, что «еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», ЕС намерен «защищать благополучие всех своих сообществ». Планируется укрепить меры безопасности и «противостоять ненависти во всех ее формах».

Напомним, Совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что на фоне недавних вспышек антисемитизма гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу.