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    31 октября 2023, 20:00

    Новый повод для демонизации России Запад отыскал в Махачкале

    Потонувший в антиеврейских акциях Запад решил обвинить Россию в антисемитизме за инцидент в Махачкале

    Новый повод для демонизации России Запад отыскал в Махачкале
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Госдеп США потребовал наказать всех участников беспорядков в Махачкале. Вашингтон увидел в этом рост антисемитизма в России. Однако сейчас в Америке и странах Евросоюза проходят массовые антисемитские акции, устраиваются нападения на представителей еврейских общин, оскверняются кладбища и синагоги. Почему на Западе не замечают собственный махровый антисемитизм, но зато уцепились в единственный инцидент в России?

    Госдепартамент Соединенных Штатов призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер также потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США призывают Москву публично осудить эти насильственные протесты и наказать виновных в произошедшем.

    Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа. По его мнению, желчная реакция американской администрации и западной прессы на события в Махачкале является попыткой расшатать этноконфессиональное единство России. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

    В США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать. Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя», а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Западным «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    Ранее Владимир Путин в ходе большого совещания по ситуации в Дагестане подчеркивал, что «драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты» пытаются использовать для раскола «нашего многонационального и многоконфессионального общества». Для этой цели применяются ложь, провокации и «изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. В России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – акцентирует Долгов.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Также в западных странах учащаются случаи антиизраильских выступлений. Так, участники одной из акций протеста проникли в здание Конгресса США. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

    Беспорядки набирают силу и в Европейском союзе. В Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

    Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившихся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжили находиться у дипведомства еврейского государства.

    В экспертном сообществе отмечают, что США и их союзники пытаются перевести фокус общественного мнения с антисемитских настроений внутри западного мира на якобы существующие межнациональные проблемы в России. Отмечается, что

    такая необходимость возникла на фоне пропажи интереса публики к украинскому кризису в связи с текущей обстановкой на Ближнем Востоке.

    «Мы не должны забывать, что на Западе продолжается расчеловечивание России. Однако на фоне ближневосточного конфликта старые пропагандистские практики перестают работать. Соответственно, появилась задача создать новый информационный повод», – сказал Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    В этом плане тема антисемитизма отлично подходит для реализации западных задач, полагает эксперт. «Из нее можно выжать цепляющие заголовки для СМИ. Зарубежные газеты начинают писать о том, что «погромы» будто бы прокатились по всей России. А тот факт, что инцидент произошел только в одном регионе, игнорируется», – уточняет собеседник.

    «Но именно в западных странах на площадях собираются многотысячные толпы, выступающие с антиизраильскими лозунгами. Местные СМИ, в свою очередь, совершают осознанный подлог, называя европейские митинги мирными протестами, а дагестанский инцидент – беспорядками. США, очевидно, приложат огромные усилия для демонизации России», – считает он.

    Неуместными заявления Госдепа США счел и Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ. «Эти слова не соответствуют реальному положению дел. Беспорядки в Махачкале – единичный случай, в результате которого ни один еврей не пострадал», – сказал он.

    «А вот в западных странах антиизраильские выступления приобрели массовый характер.

    Протесты, направленные против евреев, сейчас проводятся в Лондоне, Париже и других европейских городах. В самих США под лозунги в поддержку Палестины был захвачен Капитолий. Однако эти беспорядки, в отличие от событий в Махачкале, не вызывают возмущения в Вашингтоне», – подчеркивает собеседник.

    «Американцы изначально были готовы освещать события в Махачкале в нужном для них свете. Попытка обвинить нас в антисемитизме – это часть их информационно-психологической операции. Не секрет, что прошедшие беспорядки были организованы западными спецслужбами. Поэтому все последующие заявления Вашингтона были заранее определены и согласованы», – добавил Григорьев.

    В целом тема прав человека используется западными странами в качестве инструмента политического давления для формирования комплекса неполноценности у обвиняемой стороны и продвижения своих интересов. «Обвинения в нетерпимости на национальной и религиозной почве, в частности антисемитизме, применяются нередко для тех же целей», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зарубежные мониторинговые структуры не раз говорили о зашкаливающем уровне антисемитизма в западных странах.

    Там нападают на представителей еврейских общин, оскверняют кладбища и синагоги, призывают к насильственным действиям по отношению к еврейскому населению. Более того, представители радикальных националистических партий с неонацистским душком часто избираются в законодательные органы власти разных уровней», – отмечает он.

    «В России проблема антисемитизма, по данным мониторинговых структур, не является ключевой. Президент постоянно выступает с идеей соблюдения равноправия всех национальных групп страны, а голоса маргиналов получают должное осуждение», – подчеркивает собеседник.

    Что касается инцидента в Махачкале, то федеральное и местное руководство «осудило провокационные экстремистские действия, усмотрев за беспорядками иностранный след». «Работают правоохранительные органы, которые привлекают к ответственности участников и организаторов беспорядков. Мы видим адекватную реакцию со стороны властей», – акцентирует эксперт.

    «В итоге западные пропагандисты ухватились за инцидент в Махачкале и сейчас активно раздувают эту тему. Они заинтересованы в том, чтобы межнациональные проблемы на территории России разжигались и дальше. Но я уверен, что этого не будет, так как наше общество в большинстве своем выработало иммунитет к подобным явлениям», – резюмировал Брод.

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