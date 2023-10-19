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Демонстрантов у посольства Израиля в Афинах разогнали слезоточивым газом
Newsbomb: Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у посольства Израиля в Афинах
Греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, которая приблизилась к посольству Израиля в Афинах, сообщает греческий информационный портал Newsbomb.
Как сообщается в материале, демонстранты, подошедшие к посольству Израиля в Афинах, подверглись нападению со стороны полицейского спецназа, применившего слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как отмечает портал, протестующие никак не провоцировали полицейских, которые применили спецсредства, когда первые демонстранты появились у посольства Израиля, чтобы выразить солидарность с палестинским народом, передает ТАСС.
В статье говорится, что после атаки слезоточивым газом со стороны полицейского спецназа колонна демонстрантов остановилась, однако тысячи протестующих продолжают находиться у посольства Израиля, выкрикивая лозунги и требуя «свободы Палестине».
Накануне в разных странах прошли ночные акции протеста против боевых действий в Газе. На улицы Вашингтона с антивоенными лозунгами вышли 10 тыс. человек. Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США. На фоне массовых акций протеста в других странах в Москве усилили охрану посольства Израиля.