Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?16 комментариев
Ночные акции протеста прошли в разных странах после удара по больнице в Газе
Массовые акции протеста прошли в странах Ближнего Востока после трагедии с больницей в Газе
Трагедия с больницей в Газе повлекла за собой массовые акции протеста в странах Ближнего Востока.
Как сообщает телеканал Haberturk, во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа. Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, передает ТАСС.
По данным телеканала Halk TV, в Стамбуле полиция применила перцовый газ против местных жителей, которые пытались прорваться к генконсульству Израиля. По информации телекомпании Haber Global, улица, где расположено посольство Израиля в Анкаре, была полностью перекрыта полицией, к ней стянуты дополнительные подразделения спецназа.
Меры безопасности также были усилены у консульства Израиля в Измире. Массовая акция протеста состоялась и у генерального консульства США в городе Адана на юге Турции, где расположена американская авиабаза Инджирлик.
Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их «варварством». Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве.
Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. По сообщению телеканала Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.
Король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном Petra, назвал атаку на больницу в Газе «жестокой расправой и военным преступлением», призвав Израиль немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения. «То, что происходит – это позор для человечества», – подчеркнул иорданский монарх.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.