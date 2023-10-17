  • Новость часаЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»
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    «Русский мангал» стал мировым стандартом для танков
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    В Подмосковье сотрудница УК переехала недовольную жительницу
    Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    30 комментариев
    17 октября 2023, 23:38

    Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Tекст: Антон Никитин

    Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице, который унес сотни жизней, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Ходаковский подчеркнул в своем Telegram-канале, что «невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице (в Газе, – прим. ВЗГЛЯД), унесшего сотни жизней». Замглавы управления Росгвардии по ДНР выразил мнение, что для Израиля «пришло время импортировать апробированное (ранее Украиной в Донбассе, – прим. ВЗГЛЯД) средство», заявив, что «это они сами себя обстреливают».

    Associated Press приводит данные Минздрава в секторе Газа, согласно которым жертвами удара по больнице на территории анклава стали не менее 500 человек, передает «Интерфакс».

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад».

    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергей Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

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    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

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    17 октября 2023, 10:57
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

    Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала, вызванного ее незапланированной и несогласованной поездкой в Израиль, сообщила газета Politico.

    В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

    Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

    Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

    «Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

    Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

    Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

    Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (22)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (40)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 15:02
    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»

    КСИР: Израиль ждет еще один шок, если он продолжит удары по сектору Газа

    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

    Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (17)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 08:40
    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    В США сравнили траты на Израиль и Украину
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (9)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 08:58
    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России

    Депутат Госдумы Хамзаев отправил в СК и ФСБ запросы с просьбой проверить работу Чубайса

    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помимо проверки в Роснано нужно тщательно изучить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России», возможно, был вывод капитала из России им и его родственниками, запросы будут отправлены в Следственный комитет и ФСБ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

    Хамзаев считает, что покинувший год назад Россию бывший государственный чиновник Анатолий Чубайс совершил государственную измену. По словам депутата, непонятно, откуда у Чубайса финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь, тем самым «показывая лояльность к войне Израиля», передает РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что намерен отправить запросы в ФСБ России и Следственный комитет, чтобы они проверили не только Роснано, но и работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» на возможный вывод капитала из страны им и его родственниками.

    Ранее Чубайс вместе с супругой – режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

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    17 октября 2023, 11:36
    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе

    Политолог Рар: В Европе будет неспокойно до тех пор, пока обострение на Ближнем Востоке не завершится

    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впуская на территорию Евросоюза огромный поток арабских беженцев, руководство ЕС способствовало проникновению радикальных исламистов. Это категорически не нравится местному населению, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции.

    «Текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы. Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. В этот раз были убиты шведские болельщики», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вполне возможно, что таким образом террорист ответил на недавнее сожжение Корана в Стокгольме. Силовые ведомства различных государств – членов ЕС давно предупреждают граждан: среди огромного числа беженцев с Ближнего Востока есть и опасные люди, которые могут представлять угрозу для нашего общества», – подчеркнул он.

    «Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. Многие граждане ЕС все чаще задаются вопросом: почему местные власти не могут посадить или выслать из Евросоюза потенциального убийцу? Общественное негодование постепенно нарастает», – отмечает собеседник.

    «Сложившаяся ситуация приводит к увеличению рейтингов ультраправых партий. Кроме того, государства Восточной Европы получают хорошую возможность задеть своих западных коллег упоминаниями о том, что у них исламистов нет, поскольку все двери для беженцев из арабского мира держатся закрытыми», – резюмирует Рар.

    Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции. Трагедия произошла в преддверии матча чемпионата Европы – 2024. Убитые были болельщиками, приехавшими в Бельгию поддержать родную команду. В результате происшествия в столице страны был повышен уровень опасности до четырех из пяти.

    Премьер-министр государства Александр де Кроо также выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссену. «Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом», – подчеркнул он. Кроме того, пресс-служба УЕФА сообщила об отмене матча между сборными Бельгии и Швеции.

    Позже в местных СМИ появилась информация о нападавшем. Им оказался некий 45-тилетний Абдессалем, проживающий в Схарбеке и имеющий тунисское происхождение. Подчеркивается, что еще до происшествия он был известен спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Позже телеканал VRT сообщил о нейтрализации подозреваемого в одном из кафе Брюсселя.

    Это не первый теракт в Европе с начала конфликта Израиля и ХАМАС. В пятницу неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек. Как сообщает издание Parisien, подозреваемым оказался выходец из Чечни. Во время нападения он также кричал «Аллах Акбар!».

    Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта. В стране был введен режим террористической угрозы.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 15:29
    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах

    Максиму Галкину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Головинский суд Москвы поступил на рассмотрение протокол в отношении артиста Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за отсутствия отчета о деятельности иноагента.

    Нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит Галкину штрафом в 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытался оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 21:59
    Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300
    Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли несколько ударов по районам сектора Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», сообщил телеканал Al Hadath.

    Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.

    В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.

    Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.

    Коментарии (18)
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