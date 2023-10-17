Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300

Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

Tекст: Вера Басилая

В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

«Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.