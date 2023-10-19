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Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями
Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.
Беспорядки стихли только поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой, сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Несколько сотрудников полиции пострадали. По оценке правоохранителей, ситуация на севере Нойкельна остается напряженной.
По информации dpa, на несанкционированных акциях задержали десятки человек. Отмечается, что на демонстрациях «царила агрессивная атмосфера», участники скандировали: «Свободу Палестине!» Кроме того, демонстранты поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику. Сообщается, что пожар охватил балкон одного из зданий.
Председатель профсоюза полиции ФРГ Йохен Копельке назвал атмосферу в Германии «абсолютно отвратительной». Он призвал к «быстрым судебным разбирательствам и приговорам в отношении участников беспорядков».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента