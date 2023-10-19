Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями

Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на больницу

В Армии обороны Израиля заявили о доказательствах непричастности к атаке на больницу

Tекст: Ольга Никитина

Хагари сообщил, что с 7 октября «не менее 450 ракет», запущенных радикалами из сектора Газа, упали на территории самого палестинского анклава. Падение израильского боеприпаса, подчеркнул он, привело бы к появлению кратера и существенному ущербу строениям и стенам зданий вокруг. Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры, снятые БПЛА, заявив, что на видео нет характерной для боеприпасов Израиля воронки, передает ТАСС.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что 17 октября в 18.15 (совпадает с мск) ХАМАС выпустил ракеты по Израилю, а в 18.59 боевики «Исламского джихада» выпустили порядка десяти ракет с близлежащего кладбища. В это же время появились сообщения о взрыве в больнице города Газа.

По данным израильской разведки, ХАМАС проверил сообщения и понял, что взрыв произошел из-за ракеты «Исламского джихада», которая дала осечку. После этого радикальное движение начало в СМИ глобальную кампанию, чтобы скрыть произошедшее, заявил Хагари. По его словам, число жертв также преувеличено. Представитель ЦАХАЛа подчеркнул, что ХАМАС «с абсолютной уверенностью поняли, что это была ракета, выпущенная боевиками «Исламского джихада», которая повредила больницу».

Хагари со ссылкой на данные анализа аэрофотосъемки сообщил, что прямого попадания в саму больницу не было, а повреждения имеются только на стоянке возле медучреждения. Там имеются следы пожара, сообщил он. «Отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий, что отличается от ущерба, причиняемого любым авиационным боеприпасом, который имел бы иной характер: мы бы увидели воронки и структурные повреждения зданий, которые не были выявлены в этом инциденте», – продолжил он.

Хагари отдельно подчеркнул, что «не было никакого огня ЦАХАЛа – ни с суши, ни с моря, ни с воздуха – по больнице». Ракеты по больнице запускались в непосредственной близости к больнице, добавил он.

Он сообщил, что в распоряжении ЦАХАЛ есть «два независимых видео, на которых запечатлен сбой запуска ракеты и продолжение полета ракеты к земле, в пределах сектора Газа, и падение на территории госпиталя». Кроме того, у израильских военных есть разведывательные данные о взаимодействии «между террористами, говорящими о сбое ракеты». По его словам, террористы, поняв, что ракета дала осечку, говорили именно о больнице.

Пресс-служба Армии обороны Израиля в соцсетях опубликовала кадры с БПЛА, указав, что на месте «нет видимых признаков кратера или существенного ущерба зданиям».

Также ЦАХАЛ опубликовал упомянутую Хагари расшифровку разговора, как утверждается, членов ХАМАС. «Шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую, это местная шрапнель», – говорится в сообщении.

Ранее представители Европейского союза, главы стран – членов ЕС, власти США и других стран выступили с осуждением атаки на больницу в Газе, в результате которой, по последним данным, погибли и пострадали более 800 человек.

Москва назвала произошедшее преступным деянием и актом расчеловечивания.