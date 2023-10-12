Шольц заявил о недопустимости в Германии демонстраций в поддержку ХАМАС

Tекст: Ольга Никитина

Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться».

Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

После атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.

В четверг, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке, Шольц пообещал, что власти Германии запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun, члены которого, по словам канцлера, открыто прославляют жестокие террористические акции, передает ТАСС.

Кроме того, Шольц раскритиковал власти Палестины за то, что те не осудили атаку ХАМАС на Израиль. «Я задаюсь вопросом, где ясное осуждение террористического насилия со стороны властей палестинской автономии и президента Махмуда Аббаса? Я говорю, что ваше молчание постыдно», – сказал канцлер Германии, пообещав «перепроверить» сотрудничество Германии с палестинскими территориями.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю.

При этом германский политолог Александр Рар считает, что США вынудят Германию помогать одновременно и Украине, и Израилю.