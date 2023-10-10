  • Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
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    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Песков отреагировал на возвращение Фридмана в Россию
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    ВС России уничтожили артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Пушков указал три причины для США не начинать войну с Россией
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 14:57

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно

    Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против военной помощи Израилю, так как боится сокращения поставок на Украину. Одновременная поддержка офиса Зеленского и Тель-Авива, в свою очередь, приведет к снижению социальных расходов в ФРГ и росту недовольства среди населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге выступили против военной помощи Израилю.

    «Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения помощи офису Зеленского. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости мирного урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.

    В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.

    Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.

    На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

    Коментарии (15)
    10 октября 2023, 05:28
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ предприняли попытку атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области, однако были отброшены российскими силами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.

    Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

    Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.

    Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    10 октября 2023, 08:50
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    @ Erik Marmor/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

    По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».

    Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива.

    Коментарии (15)
    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 09:25
    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

    BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Внимание в конфликте на Украине в большей степени уделяется танкам и БПЛА, однако войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».

    По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.

    Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.

    Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.

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    10 октября 2023, 11:23
    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян

    Посол России Викторов: В ходе конфликта в Израиле погиб еще один россиянин

    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Число погибших в Израиле граждан России возросло до двух, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Викторов в эфире Первого канала сообщил, что имеются подтвержденные данные о гибели в Израиле двух российских граждан, передает ТАСС.

    О гибели одного россиянина стало известно в понедельник.

    При этом информация о россиянах-заложниках ХАМАС официально не подтвердилась.

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    10 октября 2023, 07:28
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    @ Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС выполнило цели операции на территории Израиля и открыто к обсуждениям, заявил в интервью член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью Al-Jazeera.

    По его словам, движение ХАМАС открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу, передает РИА «Новости».

    По данным издания Haaretz, в результате конфликта погибли 900 жителей Израиля. Палестинский Минздрав сообщает о 687 погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа.

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    Ранее армия Израиля заявила об ударах по более 1,7 тыс. целям в секторе Газа.

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    10 октября 2023, 01:19
    США начали поставки военной помощи Израилю
    США начали поставки военной помощи Израилю
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю, в ближайшее время также будет объявлено о выделении дополнительной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CBS.

    Он уточнил, что Вашингтон ожидает от Израиля дополнительных запросов на военную помощь, США намерены удовлетворить их «наилучшим образом», передает РИА «Новости».

    Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю, добавил Кирби.

    При этом США пока не планируют размещать войска в Израиле, однако будут руководствоваться собственными интересами, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что США делают все для защиты своих интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере безопасности по всему миру. Для этих целей США направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Ранее Израиль запросил у США малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол».

    На фоне эскалации в Израиле США направили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд».

    Коментарии (23)
    10 октября 2023, 11:57
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль

    Bloomberg: ХАМАС переиграл Израиль, так как готовил нападение устаревшими методами

    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское движение ХАМАС смогло избежать прослушки со стороны израильских властей, задействовав простые в техническом отношении и устаревшие методы, сообщают американские СМИ.

    По словам бывшего заместителя директора национальной разведки США Бет Саннер, ХАМАС действовал «по старинке», а потому столь масштабную операцию удалось удержать в тайне.

    Саннер предположила, что члены движения никогда не обсуждали эту операцию с помощью электронных средств коммуникации, а вместо этого разделились на группы, у каждой из которых были разные задачи, и проводили индивидуальные встречи. «Очень немногие понимали, как каждый из компонентов объединяется в целый план», – сказала она Bloomberg.

    В свою очередь бывший сотрудник израильского подразделения 8200, отвечающего за военную разведку сигналов, Алон Арвац заявил, что ХАМАС удалось обойти израильские системы перехвата телефонной и электронной связи. По его мнению, это удалось благодаря использованию средств, которые Израиль применял в прошлом, передает ТАСС.

    При планировании атак ХАМАС задействовал технологии шифрования при передаче данных, полагает бывший руководитель группы в Национальном контртеррористическом центре США Эндрю Борена.

    Накануне американские СМИ писали, что внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 09:43
    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»

    Forbes: Из-за дронов ХАМАС Израиль потерял шесть танков «Меркава»

    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров, пишут американские СМИ.

    В статье Forbes со ссылкой на «неподтвержденные ранее сообщения» говорится, что «Израиль потерял целых шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров». В ХАМАС заявили, что по крайней мере один из захваченных ими танков вывели из строя при помощи дрона, передает содержание публикации канал «360».

    Как уточняется, удары по бронетехнике наносили большие ударные беспилотники-гексакоптеры и дроны-камикадзе.

    По данным издания, портативные разведывательные беспилотники переделали в ударные, оснастив их небольшими дешевыми ракетами «Кассам», собранными в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Автор статьи пишет, что беспилотники малоэффективны и приземляются случайным образом, а применялись они для привлечения внимания с помощью «беспокоящего огня».

    ХАМАС, как добавляет издание, выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» – до 5 тыс. штук за 20 минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что одиночный танк «Меркава» был сожжен кумулятивной гранатой, сброшенной с дрона. Удар пришелся на топливные банки, которые, как выяснилось, не имеют внешней защиты и никак не приспособлены для обороны от таких совсем примитивных дронов.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 22:36
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением направить в Палестину чеченские подразделения в качестве миротворческой миссии.

    Он также обратился к международному сообществу и лидерам мусульманских стран и предложил им создать коалицию с тем, чтобы призвать Европу и весь Запад «не бомбить мирных жителей под предлогом уничтожения боевиков».

    «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

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    По словам главы Чечни, в Израиле он и вся мирная делегация испытали на себе попытки неприкрытой провокации.

    Кадыров призвал остановить войну и любое нагнетание обстановки. Он заявил, что в случае необходимости чеченские подразделения готовы выступить в качестве миротворцев для наведения и поддержания порядка.

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что готово обсудить перемирие с Израилем. Между тем армия Израиля начала наступление против ХАМАС.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 02:56
    Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле

    New York Post: Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле

    Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил свой пост в соцсети X (бывший Twitter) с призывом о прекращении огня между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем, на это обратило внимание издание New York Post.

    В публикации говорилось, что Блинкен обсудил атаки ХАМАС на Израиль министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Блинкен заявлял, что поддержал призывы Анкары к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой, сообщают «Ведомости».

    По данным NYPost, пост вызвал «бурю негодования» среди американских чиновников и экспертов.

    Ранее в Белом доме сообщили о начале поставок помощи Израилю.

    Коментарии (5)
    10 октября 2023, 04:56
    Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу

    Портал Quds: Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу

    Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля вторглась в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский портал Quds.

    В городе идут бои, передает РИА «Новости».

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    Напомним, войска Израиля начали массированные бомбардировки сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны.

    В Израиле сообщали о поражении более 1700 целей в секторе Газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 10:53
    ВВС Израиля забрали своих военных из Европы

    Times of Israel: ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы

    ВВС Израиля забрали своих военных из Европы
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские ВВС по воздуху перебросили военнослужащих, находившихся в Европе, сообщают СМИ.

    Источники The Times of Israel сообщили, что вернувшиеся военные смогут участвовать в операции против ХАМАС в секторе Газа.

    Тяжелые транспортные самолеты, как пишет издание, летали в различные страны Европы, чтобы доставить солдат обратно в Израиль. Операция, как утверждается, проводилась по согласованию с МИД, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа.

    Коментарии (5)
    10 октября 2023, 11:21
    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»

    FT: В ХАМАС заявили, что задача альянса «Ось сопротивления» – полное уничтожение Израиля

    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Задачей неофициального регионального союза государств и политических организаций «Ось сопротивления» является полное уничтожение Израиля, заявил глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

    Авад заявил газете Financial Times, что «Ось сопротивления», объединяющая Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов, «стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», передает радио Sputnik.

    Союзники ХАМАС, по его словам, не знали о готовящейся против Израиля операции до самого ее начала. При этом Иран и «Хезболла», как отметил Абдул Маджид Авад, следили за «каждым моментом» нападения.

    Ранее в ХАМАС заявили, что цели операции на территории Израиля выполнены.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху накануне приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и обещал одержать над ними победу.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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