Посол Антонов: Попытки США подорвать Конституционный строй в России обречены на провал

Tекст: Ольга Никитина

Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

Вашингтону, по словам главы российского диппредставительства, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв Конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

Накануне президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты.