Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.2 комментария
Антонов гневно осудил «желчную реакцию» США на события в Махачкале
Посол Антонов: Попытки США подорвать Конституционный строй в России обречены на провал
Желчная реакция администрации США и американской прессы на события в Махачкале являются не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.
Вашингтону, по словам главы российского диппредставительства, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв Конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.
Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».
Накануне президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты.