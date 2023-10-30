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    30 октября 2023, 14:42

    Беспорядки в Махачкале организовали враги России

    Беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России

    Беспорядки в Махачкале организовали враги России
    @ AP/TACC

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Аэропорт Махачкалы был закрыт в связи с беспорядками, возникшими в ходе акции против палестино-израильского конфликта. Правоохранительным органам удалось пресечь преступные действия собравшихся. Следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину. Какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты?

    Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. К месту событий также прибыл спецназ.

    На фоне происходящего аэропорт был временно закрыт, сообщала пресс-служба Росавиации. В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, оповестил региональный Минздрав в Telegram-канале. Пострадавшим оказывается помощь, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией и призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск. Позже аэродром был освобожден от посторонних. По предварительной информации, авиагавань будет закрыта на прием гражданских воздушных судов до 6 ноября.

    Ситуацию прокомментировал глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

    Он также подчеркнул, что беспорядки координировались с помощью Telegram-канала «Утро Дагестана», который «администрируется, регулируется» противниками России. Об этом сообщает РИА «Новости». Агентство напоминает, что данное сообщество связано с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом), бежавшим на территорию Украины и получившим там гражданство.

    Меликов также признался, что испытывает стыд за произошедшее. Он предложил задержанным отправиться добровольцами в зону СВО, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее глава региона подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    События в Дагестане стали предметом рассмотрения на высочайшем уровне правоохранительной системы РФ. Так, глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках. Он также поручил выявить всех зачинщиков и участников акции, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, постпред президента в СКФО Юрий Чайка заверил, что иностранные спецслужбы не преуспеют в подрыве стабильности Северного Кавказа. Он отметил, что любые попытки внесения смуты обречены на провал благодаря здравомыслию и чувству «братской сплоченности всех народов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту «являются во многом результатом вмешательства извне». Он также подчеркнул, что недоброжелателям «очень легко злоупотреблять ситуацией» в секторе Газа и с ее помощью «возбуждать людей».

    В свою очередь председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что в Думе с повышенным вниманием отнеслись к заявлению властей Дагестана о причастности к провокациям в республике «врагов России». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии.

    «Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет», – указал он. Пискарев отметил, что «любые проявления ксенофобии и радикальной нетерпимости недопустимы и будут неотвратимо наказываться в соответствии с законом».

    Между тем Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом. В организации заявили, что произошедшие беспорядки являются «безусловно, опасными, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию».

    «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК. В интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар назвал отношения между евреями и мусульманами нашей страны уникальными, однако признал, что события последних дней проверяют эту дружбу «на прочность».

    В то же время первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий с Ближнего Востока в Россию. Он призвал всех граждан, исповедующих ислам, руководствоваться здравым смыслом, а также требованиями религии и ее правилами.

    В экспертном сообществе также выразили серьезную обеспокоенность произошедшими событиями. Так, военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале отмечает, что интернет-сообщество, с которого осуществлялась координация беспорядками, ориентировалось на «псевдорелигиозные чувства, на некую субкультурную массу людей, которые реальную религию подменяют либо салафизмом, либо «религиозными» понятиями».

    «Конечной цели у этой акции не было. Это проба пера, учения, цель которых – оценить потенциал схемы. Учитывая наличие в России миллионов мигрантов из Средней Азии, часть которых в силу низкого уровня образования очень управляема, потенциал этот очень высок», – отмечает эксперт.

    «Его обязательно будут использовать для раскачки национальной темы в России. И будут появляться каналы «Утро Таджикистана», «Утро Узбекистана» и прочие «утра». Государство просто из чувства самосохранения должно ответить на вчерашний экстремизм жестко, исходя из принципа нулевой толерантности. То есть дать участникам все, что положено по закону. И желательно по максимальной планке», – считает Коц.

    С тем, что инцидент в Махачкале стал очередной провокацией, инициированной из-за границы, согласен и юрист Илья Ремесло. «Спусковым крючком к столь дерзкой акции послужил один из Telegram-каналов, за которым стоят люди, связанные с разведслужбами Украины», – сказал он.

    «Примечательно, что на события в Дагестане подозрительно быстро отреагировал Владимир Зеленский. Он не упустил возможности указать на мнимый расцвет «антисемитизма» в России. Вполне возможно, что западные страны совместно с Украиной попытались подорвать стабильность на Кавказе», – отмечает собеседник.

    «Организаторы так называемых протестов преследовали простую цель – разрушить восприятие России как страны, где достигнуто межнациональное единение. Дружба народов на просторах государства складывалась на протяжении веков, и мы все очень ценим достигнутые на этом направлении результаты», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что попытка подрыва столь положительного образа России осуществлялась крайне цинично. К захвату аэропорта были привлечены криминальные слои населения. Их действия объяснялись якобы религиозными мотивами, но на самом деле их вероисповедание к происходившему ужасу не имело никакого отношения»,

    – уточняет юрист. «Разумеется, события в Махачкале попытаются использовать в своих интересах и оппозиционеры, сбежавшие из России после начала СВО. Они долгое время пробовали раскачивать ситуацию в схожем ключе. Вне всяких сомнений, захват аэропорта является аморальным и неприемлемым действием. Все зачинщики и участники этой дерзкой акции должны понести наказание по всей строгости закона», – акцентирует Ремесло.

    Внешние силы давно пытаются нащупать болевые точки российского социума и воздействовать на них с помощью информационно-психологических операций, отмечает политолог Александр Асафов. «Занимается этим под кураторством западных спецслужб украинский ЦИПСО», – сказал он.

    «Цель у информационно-психологических операций одна – вывести людей на улицы и дестабилизировать наше общество. Самые привлекательные в данном контексте темы – межрелигиозные и межнациональные отношения. В Дагестане живет много различных народностей, у них сложная система взаимоотношений. Это делает регион средой для заброса раскалывающих идей», – подчеркивает он.

    «Необходимо учитывать, что такие попытки будут в дальнейшем предприниматься и в других регионах. Для противодействия этому потребуется усиленная работа правоохранителей. Но также должно включиться и общество, с которым необходимо обсуждать сложные темы. Надо искать решение проблем совместно с лидерами мнений, в том числе и духовными», – резюмировал Асафов.

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