Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-служба Росавиации в Telegram-канале сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

Кроме того, самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Напомним, в аэропорт Махачкалы Уйташ приехал спецназ. Это произошло из-за того, что толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу и в здание аэропорта. По некоторым данным, протестующие были недовольны прибытием самолета якобы из Израиля.

Ранее главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни.

В частности, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

До этого в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

В свою очередь глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что на фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

В то же время глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

Президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.



