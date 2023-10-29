Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России

Подоляка объяснил, кто стоит за антисемитскими митингами на Северном Кавказе

Подоляка обратился к жителям России, особенно «из глубинки c преимущественно мусульманским населением»: «По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинская ЦИПСа (имеется ввиду Центр информационно-психологических операций СБУ – прим. газеты ВЗГЛЯД).

По его словам, данной структуре «абсолютно наплевать как на первых, так и на вторых». «Им главное, чтобы в России началась внутренняя война, которая бы отвлекла власть от уничтожения нацизма», – написал он в Telegram-канале.

Подоляка отметил, что «все те, кто сегодня подстрекает к расправам по национальному признаку» по сути работают в интересах украинских нацистов. «И неважно какими словами они при этом прикрывают свои деяния. Помните об этом», – добавил он.

В свою очередь Telegram-канал «Война с фейками» сообщил, что украинские ЦИПСО «начали активно разжигать межнациональную рознь» на территории России и «обращаться к жителям северокавказских республик с провокационными призывами», воспользовавшись ситуацией на Ближнем Востоке.

Подобное уже происходило во время частичной мобилизации. Тогда жителей Дагестана призывали к протестам и беспорядкам. Сообщается, что «украинским подразделениям нет дела до отношений между мусульманами и евреями, их задача – раскачать ситуацию в России и вызвать смуту на улицах российских городов». Для этого «распространяются фейки, звучат призывы к запрещенным действиям».

Ранее в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.