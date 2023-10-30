Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

Глава Дагестана Меликов: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

Tекст: Ольга Никитина

«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Меликов «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали в том числе и те силы в Дагестане, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования» в республике. По его словам, к этому причастны те, кто лишился незаконного заработка.

Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством. По его словам, прошедшая акция – это «нож в спину нашим военнослужащим, которые защищают всю нашу страну в зоне СВО». «Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в понедельник Меликов заявил, что ситуация, произошедшая в районе аэропорта Уйташ в Дагестане, не является показателем социально-политической обстановки во всей республике. По его словам, действия участников беспорядков являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.