Глава Дагестана назвал события в Махачкале беспределом и нарушением закона

Глава Дагестана: Участники беспредела в аэропорту Махачкалы воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году

Tекст: Антон Никитин

Глава Дагестана подчеркнул в своем Telegram-канале, что действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, являются грубым нарушением закона.

Меликов заявил, что нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали, нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта, нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт, нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО», – указал глава Дагестана.

Меликов отметил, что все дагестанцы «сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». При этом глава Дагестана подчеркнул, что произошедшее в аэропорту Махачкалы возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. «И это обязательно будет сделано!», – заверил глава Дагестана.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова отметила в своем Telegram-канале, что события в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. «Цель – дестабилизация гражданского мира в России», – заявила омбудсмен.

Москвалькова призвала граждан Дагестана в это непростое время не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

Омбудсмен напомнила, что недавно президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий отметил: «Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – что главное? – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности».

Ранее политолог Федор Лукьянов в связи с событиями в Махачкале отметил, что позитивные аспекты глобализации находятся в кризисе, а негативные продолжают функционировать.