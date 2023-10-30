Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.6 комментариев
Эксперт: Суть государства-цивилизации в защите от негативных аспектов глобализации
Лукьянов: Позитивные аспекты глобализации в кризисе, а негативные продолжают функционировать
Позитивные аспекты глобализации находятся в кризисе, а негативные продолжают функционировать, заявил политолог Федор Лукьянов в связи с событиями в Махачкале.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил в своем Telegram-канале, что те аспекты глобализации, которые можно считать позитивными – открытость мира и экономические дивиденды, сейчас находятся в кризисе, а функционировать продолжают те, которые явно негативны, – взаимосвязанность, разбрасывающая плоды почти любых локальных конфликтов повсюду вокруг.
По мнению политолога, суть «государства-цивилизации» заключается прежде всего в том, чтобы ограждать собственное пространство от воздействия как раз негативных аспектов глобализации, а инструменты противодействия весьма многообразны – от оперативно-розыскных до культурно-просветительских.
Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон воздушной гавани. Вскоре аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших на объект посторонних.