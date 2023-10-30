Полиция назвала численность участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

ТАСС: Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 задержаны

Tекст: Ольга Никитина

В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка, передает ТАСС со ссылкой на портал «МВД медиа».

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, после акции протеста в аэропорту Махачкалы заведены уголовные дела. По его словам, многие факты правонарушений подтверждаются записями с камер видео- и фотонаблюдения. «Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому», – заявил глава региона.

В ГУ МВД России по СКФО уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

Ранее в понедельник Меликов заявил, что ситуация, произошедшая в районе аэропорта Уйташ в Дагестане, не является показателем социально-политической обстановки во всей республике. Он подчеркнул, что обстановка в регионе находится под контролем.

Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу и в здание аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

Меликов заявлял, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.