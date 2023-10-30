Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.6 комментариев
В городах и районах Дагестана усилены меры безопасности
Правительство Дагестана: В городах и районах республики усилены меры безопасности
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики.
Правительство Дагестана сообщило в своем Telegram-канале, что муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности. Как сообщают власти республики, ситуация находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней.
Правительство Дагестана заверило, что работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни, после проведения проверочных и восстановительных мероприятий. Власти региона также сообщили, что пострадавшим в результате беспорядков в воздушной гавани оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России, а первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.
Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу.