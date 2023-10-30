Духовные лидеры евреев и мусульман в России отреагировали на события в Махачкале

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России, в ДУМ призвали не переносить события в мире в Россию

Tекст: Антон Никитин

В конгрессе евреев подчеркнули, что считают произошедшее абсолютно нетипичным как для Северного Кавказа, так и для современной России. «Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия», – заявили в РЕК РИА «Новости».

В конгрессе добавили, что находятся в постоянном контакте с государственными структурами.

«Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК. Российский еврейский конгресс выразил благодарность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации.

Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Газетой.Ru» назвал уникальными отношения между проживающими в России мусульманами и евреями. Он отметил, что на Северном Кавказе представители разных конфессий всегда помогали друг другу, однако проходящие в последние дни антисемитские митинги проверяют эту дружбу «на прочность».

«У нас в России отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность», – сказал Лазар.

По мнению главного раввина России, происходящим на Северном Кавказе событиям предшествовала «оголтелая пропаганда экстремизма» в соцсетях. Он выразил уверенность, что действия экстремистов получат жесткий отпор со стороны правоохранителей.

Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

«Мы знаем и понимаем, что военные действия в любом регионе мира находят отклики и отголоски среди неравнодушных верующих. Это в первую очередь применимо к Ближнему Востоку. Как бы ни развивались события в этой части света, совершенно неправильно и несправедливо переносить его «кальку» в наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – сказал муфтий Мухетдинов РИА «Новости».

Он призвал мусульман руководствоваться здравым смыслом и требованиями религии и ее правилами. «Мы должны помнить призыв Всевышнего: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (сура аль-Хадж, 22.40). Для нашей религии неприемлемы : несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», – заключил муфтий Мухетдинов.

Ранее президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу.