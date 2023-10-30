  • Новость часаВ результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица
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    Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    США создали «советско-американскую» систему ПВО для ВСУ
    Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом и нарушением закона
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    The Times: Залужный поспорил с Зеленским о судьбе контрнаступления
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Главы кавказских регионов России призвали не допускать межнациональную рознь
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    30 октября 2023, 01:35

    Духовные лидеры евреев и мусульман в России отреагировали на события в Махачкале

    Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России, в ДУМ призвали не переносить события в мире в Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    В конгрессе евреев подчеркнули, что считают произошедшее абсолютно нетипичным как для Северного Кавказа, так и для современной России. «Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия», – заявили в РЕК РИА «Новости».

    В конгрессе добавили, что находятся в постоянном контакте с государственными структурами.

    «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК. Российский еврейский конгресс выразил благодарность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации.

    Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Газетой.Ru» назвал уникальными отношения между проживающими в России мусульманами и евреями. Он отметил, что на Северном Кавказе представители разных конфессий всегда помогали друг другу, однако проходящие в последние дни антисемитские митинги проверяют эту дружбу «на прочность».

    «У нас в России отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность», – сказал Лазар.

    По мнению главного раввина России, происходящим на Северном Кавказе событиям предшествовала «оголтелая пропаганда экстремизма» в соцсетях. Он выразил уверенность, что действия экстремистов получат жесткий отпор со стороны правоохранителей.

    Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    «Мы знаем и понимаем, что военные действия в любом регионе мира находят отклики и отголоски среди неравнодушных верующих. Это в первую очередь применимо к Ближнему Востоку. Как бы ни развивались события в этой части света, совершенно неправильно и несправедливо переносить его «кальку» в наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – сказал муфтий Мухетдинов РИА «Новости».

    Он призвал мусульман руководствоваться здравым смыслом и требованиями религии и ее правилами. «Мы должны помнить призыв Всевышнего: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (сура аль-Хадж, 22.40). Для нашей религии неприемлемы : несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», – заключил муфтий Мухетдинов.

    Ранее президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу.

    29 октября 2023, 16:30
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

    Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщают украинские СМИ.

    Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

    Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

    Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

    Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.

    Коментарии (31)
    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (14)
    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

    Коментарии (26)
    29 октября 2023, 17:05
    Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

    Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.

    Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

    Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Коментарии (13)
    29 октября 2023, 19:40
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

    Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    @ Oliver Contreras/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нигерия не сможет дать Германии дополнительные объемы топлива на условиях Берлина. Поэтому ФРГ придется играть по правилам рынка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер Олаф Шольц выразил надежду на дополнительные поставки газа из Нигерии в ФРГ.

    «Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

    «При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

    «Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

    «И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

    «Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

    Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Коментарии (18)
    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

    Коментарии (61)
    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

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    29 октября 2023, 03:59
    Умер актер Мэттью Перри

    Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

    Умер актер Мэттью Перри
    @ ABC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри умер в американском штате Калифорния в возрасте 54 лет, сообщают СМИ.

    Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Как рассказал источник TMZ, Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти. Подчеркивается, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»), передает ТАСС.

    TMZ сообщает, что Перри, «вероятно, утонул», передает РИА «Новости».

    Мэттью Перри снялся во множестве фильмов и сериалов, но наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», который транслировался NBC с 1994 года по 2004 год. Также популярность актеру принесло участие в комедии «Девять ярдов», в которой он снимался вместе с Брюсом Уиллисом. Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».

    Коментарии (18)
    29 октября 2023, 11:29
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    @ Vit Simanek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Документ выражает поддержку террористам.

    По ее словам, только 14 странясно и понятно выступили при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС, передает ТАСС.

    «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!», – заявила Чернохова.

    Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

    Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Коментарии (52)
    29 октября 2023, 08:39
    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
    @ Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!», рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

    Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

    Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

    Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.

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    29 октября 2023, 15:16
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал организацию митингов в поддержку Украины и Палестины.

    Медведев опубликовал в своем Telegram-канале два фото, на которых показал малочисленный митинг за Украину и масштабный – за Палестину.


    «Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – говорится под постом.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    Коментарии (15)
    29 октября 2023, 17:28
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе

    В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе

    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.

    Коментарии (7)
    29 октября 2023, 14:53
    Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Отказ Украины продлить транзитный договор с Россией приведет к росту цен на газ

    Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если Украина не будет продлевать договор о транзите газа с Россией, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В разговоре с «Лентой.ру» аналитик усомнился в том, что контракт между Россией и Украиной будет исполняться до конца 2024 года, хотя формально он действует до 31 декабря 2024 года. Он допускает, что транзит может быть остановлен весной 2024 года после завершения отопительного сезона. К этом Украину будут подталкивать США, желая окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка.

    Формально у сторон есть основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта. Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. Таким образом, как считает аналитик, прекратить действие договора стороны могут после окончания отопительного сезона.

    По словам Юшкова, Украине проще и экономически выгоднее сохранение транзита, потому что это позволяет Киеву забирать из трубы необходимые объемы топлива.

    «На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы. Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее. Если транзита не будет, надо физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать в Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», – объяснил Юшков.

    Он добавил, прекращение транзита усилит дефицит газа в Европе и спровоцирует рост цен. По его словам, без украинской ГТС Европа не замерзнет, однако рост цен на газа станет дополнительным ударом по экономике Евросоюза.

    Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.

    При этом эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД объясняли, как Россия может сохранить поставки газа в Европу, невзирая на отсутствие договора с Украиной о транзите топлива.

    Коментарии (8)
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    Польша признала победу Газпрома

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    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

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    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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