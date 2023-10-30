Глава Дагестана: Обстановка в регионе находится под контролем

Глава Дагестана Меликов: Обстановка в регионе после беспорядков находится под контролем

Tекст: Ольга Никитина

Меликов отметил, что обстановка в Дагестане находится под контролем. Ситуацию, по его словам, будут контролировать как республиканские, так и федеральные органы власти, передает ТАСС.

«Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам и врагам, не будет», – добавил глава республики.

Он уточнил также, что травмы в ходе беспорядков в махачкалинском аэропорту получили два сотрудника полиции.

Меликов сообщил, что побывал на территории аэропорта. По его словам, оборудование и аппаратура в терминале Б не пострадали. В терминале А, терминале внутренних авиалиний, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта, уточнил он.

Глава региона добавил, что весь функционал аэропорта, как ожидается, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

Ранее сообщалось, что в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу и в здание аэропорта. Меликов заявлял, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.