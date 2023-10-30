В результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица

В Минздраве Дагестана заявили о раненых полицейских в результате инцидента в Махачкале

Tекст: Антон Никитин

В ведомстве сообщили, что в результате инцидента в аэропорту Махачкалы пострадало более 20 человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС. Десять раненых направлены в больницы, есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минздрав республики.

Тем временем в аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и спокойствия.

«То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путем этот вопрос не решается ... Максимум терпения и спокойствия», – сказал муфтий в видеообращении муфтията республики.

СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.



Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов осудил участников беспредела в аэропорту Махачкалы, подчеркнув, что своим поступком они воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины в 1999 году, когда международных террористов удалось остановить на пороге Дагестана, и в наши дни – в зоне СВО, где дагестанцы борются с нацистами.