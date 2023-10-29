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Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
Правительство республики Дагестан: Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем
Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
Правительство республики Дагестан сообщило в своем Telegram-канале, что ситуация находится под контролем, рекомендовав лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта. Власти республики также отметили, что на месте работают силовые службы.
Правительство Дагестана также обратилось к жителям жителей с просьбой временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск в связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы.
В свою очередь Росавиация сообщила, что рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и «Победа» Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы. Кроме того, до нормализации ситуации отложено выполнение рейсов из Махачкалы в Москву и Сургут, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах.
Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон воздушной гавани.