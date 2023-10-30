Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

Tекст: Ольга Никитина

Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.