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    Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    @ AP/TACC

    30 октября 2023, 11:56 Мнение

    Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин

    генеральный директор АНО «Русские репортеры»

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    У толпы нет мозгов. У толпы только инстинкты. И я пытаюсь понять – какой такой инстинкт заставил погромщиков в Дагестане искать евреев в гостинице в Хасавюрте, захватывать аэропорт в Махачкале и нападать на полицейских.

    В Дагестане, где только относительно больших народов – четырнадцать, один из которых, кстати, таты – горские евреи. В Дагестане, который внутри России, где живет больше 190 народов, из которых больше 100 – коренные. Инстинктом любого россиянина должен быть инстинкт самосохранения – в данном случае в этническом смысле этого слова. Только у дагестанца он должен быть развит вдвойне – в силу национальных особенностей республики.

    И нет никакого сомнения – я неоднократно бывал в Дагестане – что применительно к большинству людей так оно и есть. Но нашлась группа отморозков, которые, я уверен, даже объяснить не смогут – какая связь между варварскими бомбардировками Израилем сектора Газа и потенциальным (к счастью, не состоявшимся) еврейским погромом в Хасавюрте и бесчинствами в аэропорту Махачкалы. Нападая с флагами Палестины на своих, дагестанских, полицейских – вы что и кому пытались доказать? Чего добиться? Как твое варварское поведение на твоей же родине поможет страдающему палестинскому народу?

    Но у толпы нет мозгов. У толпы есть стадное чувство, которым умело управляют. На вопрос – кто именно управляет, уверен, ответит Следственный комитет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что мозговым центром были западные спецслужбы, а приводным ремнем – украинский Центр информационно-психологических спецопераций, пресловутый ЦИПСО, подразделение ВСУ. Технология отработана на «арабских вёснах» и прочих спецоперациях по всему миру: через мессенджеры и соцсети вбрасывается информация, она разогревает эмоции, эмоции канализируются в потребность к действию, потребность удовлетворяется призывом прийти куда-то и сделать что-то. И после этого толпой можно управлять уже как угодно – она заводит сама себя. При этом спроси любого из толпы: зачем он тут бегает с выпученными глазами и прорывается в аэропорт – и он не скажет ничего внятного. Потому что ничего внятного в его действиях и нет; они иррациональны – поскольку продиктованы не мозгом, а эмоциями. Именно этого и добивались враги.

    А потом – хайп на весь мир. Вон уже и сосед отметился: «Это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью… Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены», – сказал Зеленский.

    Ты серьезно, чувак? То есть это не на Украине были еврейские, польские и какие угодно еще погромы? Не на Украине коренное население с энтузиазмом шло в полицаи, чтобы разбираться с «москалями и жидами»? Это не ты, будучи евреем и внуком бойца Красной армии, приветствуешь нацистских ублюдков по всему миру, не говоря про страну, в которую тебя назначили гауляйтером? Это не говоря о том, что антиеврейские выступления гораздо большей силы происходят сейчас по всему миру.


    Можно не сомневаться, что национальная карта – один из главных джокеров врагов. Собственно, так всегда и было – они ни на один день не останавливались в попытках разрушить Россию изнутри, прежде всего – именно по национальным швам. И национальные разногласия – это действительно самое плохое, что может случиться с Россией. Потому что зов крови самый мощный, самый дикий, самый первобытный; этот зов легко вызвать, но сложно остановить, потому что рациональные аргументы тут не действуют. И они бьют в эту точку – системно и методично.

    Они этого и не скрывают. От парада суверенитетов 90-х до темы «деколонизации», которую они качают сейчас. Задача очевидная: расковырять старые раны, возбудить эмоции, натравить соседа на соседа, брата на брата. И мы не можем сказать, что у них это не получается – пример Украины не дает. Но буржуины не знают самой главной нашей тайны.

    Народы России живут вместе не потому, что они объединены кровью или религией. Что формально общего у меня, русского, с татарином, бурятом или тем же дагестанцем? У нас разные родные языки, разные религии, разные культуры и традиции. Но нас объединяет гораздо более важное: общая судьба. Если твой дед воевал за нашу страну рядом с моим дедом, и, кстати, рядом с дедом моего друга-еврея – то у нас на эту страну одинаковые права. И обязанности тоже одинаковые, главная из которых – ее беречь. Если твой брат воюет в зоне СВО рядом с моим братом – то и ты мне брат. Твоя потеря – это моя потеря; твой герой – это и мой герой, какой бы национальности и религии он не был.

    Кстати, надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

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