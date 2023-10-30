Национальная карта – один из главных джокеров врагов

У толпы нет мозгов. У толпы только инстинкты. И я пытаюсь понять – какой такой инстинкт заставил погромщиков в Дагестане искать евреев в гостинице в Хасавюрте, захватывать аэропорт в Махачкале и нападать на полицейских.

В Дагестане, где только относительно больших народов – четырнадцать, один из которых, кстати, таты – горские евреи. В Дагестане, который внутри России, где живет больше 190 народов, из которых больше 100 – коренные. Инстинктом любого россиянина должен быть инстинкт самосохранения – в данном случае в этническом смысле этого слова. Только у дагестанца он должен быть развит вдвойне – в силу национальных особенностей республики.

И нет никакого сомнения – я неоднократно бывал в Дагестане – что применительно к большинству людей так оно и есть. Но нашлась группа отморозков, которые, я уверен, даже объяснить не смогут – какая связь между варварскими бомбардировками Израилем сектора Газа и потенциальным (к счастью, не состоявшимся) еврейским погромом в Хасавюрте и бесчинствами в аэропорту Махачкалы. Нападая с флагами Палестины на своих, дагестанских, полицейских – вы что и кому пытались доказать? Чего добиться? Как твое варварское поведение на твоей же родине поможет страдающему палестинскому народу?

Но у толпы нет мозгов. У толпы есть стадное чувство, которым умело управляют. На вопрос – кто именно управляет, уверен, ответит Следственный комитет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что мозговым центром были западные спецслужбы, а приводным ремнем – украинский Центр информационно-психологических спецопераций, пресловутый ЦИПСО, подразделение ВСУ. Технология отработана на «арабских вёснах» и прочих спецоперациях по всему миру: через мессенджеры и соцсети вбрасывается информация, она разогревает эмоции, эмоции канализируются в потребность к действию, потребность удовлетворяется призывом прийти куда-то и сделать что-то. И после этого толпой можно управлять уже как угодно – она заводит сама себя. При этом спроси любого из толпы: зачем он тут бегает с выпученными глазами и прорывается в аэропорт – и он не скажет ничего внятного. Потому что ничего внятного в его действиях и нет; они иррациональны – поскольку продиктованы не мозгом, а эмоциями. Именно этого и добивались враги.

А потом – хайп на весь мир. Вон уже и сосед отметился: «Это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью… Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены», – сказал Зеленский.

Ты серьезно, чувак? То есть это не на Украине были еврейские, польские и какие угодно еще погромы? Не на Украине коренное население с энтузиазмом шло в полицаи, чтобы разбираться с «москалями и жидами»? Это не ты, будучи евреем и внуком бойца Красной армии, приветствуешь нацистских ублюдков по всему миру, не говоря про страну, в которую тебя назначили гауляйтером? Это не говоря о том, что антиеврейские выступления гораздо большей силы происходят сейчас по всему миру.





Можно не сомневаться, что национальная карта – один из главных джокеров врагов. Собственно, так всегда и было – они ни на один день не останавливались в попытках разрушить Россию изнутри, прежде всего – именно по национальным швам. И национальные разногласия – это действительно самое плохое, что может случиться с Россией. Потому что зов крови самый мощный, самый дикий, самый первобытный; этот зов легко вызвать, но сложно остановить, потому что рациональные аргументы тут не действуют. И они бьют в эту точку – системно и методично.

Они этого и не скрывают. От парада суверенитетов 90-х до темы «деколонизации», которую они качают сейчас. Задача очевидная: расковырять старые раны, возбудить эмоции, натравить соседа на соседа, брата на брата. И мы не можем сказать, что у них это не получается – пример Украины не дает. Но буржуины не знают самой главной нашей тайны.

Народы России живут вместе не потому, что они объединены кровью или религией. Что формально общего у меня, русского, с татарином, бурятом или тем же дагестанцем? У нас разные родные языки, разные религии, разные культуры и традиции. Но нас объединяет гораздо более важное: общая судьба. Если твой дед воевал за нашу страну рядом с моим дедом, и, кстати, рядом с дедом моего друга-еврея – то у нас на эту страну одинаковые права. И обязанности тоже одинаковые, главная из которых – ее беречь. Если твой брат воюет в зоне СВО рядом с моим братом – то и ты мне брат. Твоя потеря – это моя потеря; твой герой – это и мой герой, какой бы национальности и религии он не был.

Кстати, надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.