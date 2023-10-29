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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    21 комментарий
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    29 октября 2023, 16:33

    Главы северокавказских регионов России заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни в регионе

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, в свою очередь, назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Коментарии (31)
    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (18)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

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    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

    Коментарии (5)
    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

    Коментарии (57)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (42)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

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    29 октября 2023, 08:39
    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
    @ Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!», рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

    Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

    Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

    Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (19)
    28 октября 2023, 22:29
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском

    В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска

    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как Илон Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.

    Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».

    Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.

    Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.

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    28 октября 2023, 20:17
    Командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области

    Командир отряда «Декстер»: ВСУ вынуждены идти на «мясные штурмы» на левобережье Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонской области используют тактику «мясных штурмов», переправляются на лодках и катерах, так как у них нет возможности перебросить тяжелую технику, сообщил командир штурмового отряда «Декстер».

    Офицер рассказал, что для преодоления Днепра ВСУ нужно высадить пехоту, которая обеспечит безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил, но высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на любом направлении, невозможна, передает ТАСС.

    По словам Декстера, ВСУ формируют группы по три человека, работая либо шестерками, либо по двенадцать человек. Командир рассказал, что украинские военные стараются действовать в тумане, который повсеместно на берегу, но безрезультатно.

    Кроме того, российские военные отмечают странное состояние украинских военных, когда наблюдают за ними с коптера.

    «Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти - это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», – заявил Декстер.

    Ранее в четверг соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.

    Коментарии (9)
    28 октября 2023, 17:52
    На Украине заключенных отправили на работу в шахты

    Власти Украины отправили заключенных работать в шахты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти начали отправлять заключенных работать в шахты на фоне дефицита рабочей силы, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

    Малюська добавил, что энергетическая безопасность Украины «в надежных руках», при этом власти готовы отправить заключенных на работу в другие отрасли, все зависит от запроса работодателей, передает ТАСС.

    Ранее на Украине на фоне нехватки саперов предложили бесплатное обучение по этой специальности переселенцам, инвалидам, раненым военным и другим гражданам старше 45 лет.

    Коментарии (16)
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