Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.2 комментария
Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.
«Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
«А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», – добавил он.
«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – заявил глава государства.
Ранее Путин заявил об украинском следе в организации беспорядков в Дагестане.