  • Новость часаПутин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    30 октября 2023, 22:33

    Эксперт: Дагестанцам надо было предложить легальные гуманитарные проекты помощи Газе

    Генерал Ворожцов: Сочувствующих населению Газы дагестанцев надо было занять реальной помощью палестинцам

    Эксперт: Дагестанцам надо было предложить легальные гуманитарные проекты помощи Газе
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К предотвращению беспорядков в Дагестане должны были подключиться местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Кроме того, населению республики нужно было предложить гуманитарные проекты помощи Газе, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов. Ранее Владимир Путин отметил, что помощь Палестине заключается не в том, чтобы нападать на татов – титульную нацию в Дагестане, а в том, чтобы бороться против тех, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке.

    «Первыми на ближневосточные события, причем еще в начале октября, должны были отреагировать местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Они должны были предложить общественности свою позицию, дать оценку действиям ХАМАС», – отметил Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Кроме того, я не слышал, чтобы населению Дагестана были предложены легальные гуманитарные проекты помощи Газе. Нужно было запускать акции по сбору средств, предварительное формирование бригад волонтеров, строителей, которые будут помогать восстанавливать Газу, медиков, психологов. То есть необходимо было занять сочувствующих реальной помощью палестинцам. Говоря схематично, им следовало предложить конструктив вместо деструктива», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, выразить поддержку палестинцам можно через формы религиозной солидарности. Если бы все эти меры был своевременно реализованы, то не понадобилось бы подключать правоохранителей. Власти республики должны были донести до граждан тезис: если ты действительно хочешь помочь палестинцам, то нужно восстанавливать жизнь там, а не разрушать ее здесь», – указал он.

    «Я хорошо знаю палестинцев. В начале нулевых я встречался с Ясиром Арафатом. И могу сказать, что у них всегда есть, скажем так, готовая программа помощи, с которой они обращаются к дружественным странам. В Москве есть посольство Палестины. Почему бы религиозным лидерам Дагестана в начале октября не слетать к ним на встречу и не проработать совместно план помощи, о котором сообщить затем во всех СМИ и объявить сбор добровольцев?» – добавил эксперт.

    «Синхронно с этим, конечно, правоохранители должны сводить на нет протестную активность: выявлять зачинщиков и точечно, а не массово, их задерживать. Также нужно было блокировать основные каналы связи между потенциальными активистами беспорядков, при этом предложив им альтернативные площадки, заранее контролируемые силовиками. К тому же в СМИ следовало вести разъяснительно-профилактическую работу, объясняя людям, что такие беспорядки играют только на руку врагам России», – пояснил аналитик.

    «Я, конечно, не исключаю, что вовсе избежать беспорядков было невозможно. И силовики, избегая жертв и разрушений, дали толпе попасть в аэропорт. Там они собрались в одном месте и без большого скопления людей. Было бы гораздо хуже, если бы бойцы Росгвардии окружили аэропорт, а протестующие пошли бы в центр города, в какие-то спальные районы, к большим гостиницам. К тому же поднять подразделение по тревоге занимает два часа. Марш – еще два часа. Собственно, примерно через такое время Росгвардия как раз и прибыла в аэропорт», – объяснил генерал.

    В понедельник вечером президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее в Дагестане, заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети с Украины, также к этому причастны западные спецслужбы. Он при этом выразил сомнения, что «в руководящих кругах тех же Штатов» знают об этом. «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – сказал глава государства.

    «Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане», – указал президент. Он также отметил, что помочь Палестине «можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией». «Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства обратил внимание глав регионов и правоохранителей на необходимость четких действий по защите конституционного строя, межнационального и межрелигиозного согласия.

    Напомним, накануне вечером несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. К месту событий также прибыл спецназ.

    На фоне происходящего аэропорт был временно закрыт, сообщала пресс-служба Росавиации. В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, оповестил региональный Минздрав в Telegram-канале. Пострадавшим оказывается помощь, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России, и пришла к выводу, что национальная карта – один из главных джокеров врагов нашей страны.

    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

    Коментарии (22)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 15:03
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    30 октября 2023, 14:52
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

    Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

     Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

    В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

     Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

    Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

    Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грег Дако сообщил о риске роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

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    30 октября 2023, 13:45
    Израиль заявил о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля заявила о боях с силами ХАМАС внутри сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские сухопутные силы внутри сектора Газа вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, идут бои внутри анклава, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Представитель ЦАХАЛа заявил, что Армия Израиля движется по земле, а после выявления «террористов», атакует их с воздуха. Кроме того, внутри самого анклава идут бои между израильскими военными и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Хагари подчеркнул, что наступление Армии обороны Израиля будет усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны.

    Ранее военный эксперт Максим Шеповаленко рассказал газете ВЗГЛЯД  о разнице в тактике ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе.

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    30 октября 2023, 11:31
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

    AFP: Очевидцы заметили израильские танки на подступе к городу Газа

    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Очевидцы сообщили Agence France-Presse о танках Армии обороны Израиля, замеченных на подступах к городу Газа.

    Ключевая дорога перерезана, передает РИА «Новости» сообщение AFP.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

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    30 октября 2023, 03:38
    Американский военный заявил о возможности уничтожения Израиля из-за политики США

    Американский полковник в отставке Макгрегор: От Израиля может ничего не остаться

    Tекст: Антон Никитин

    Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что есть все предпосылки для очень крупной войны. Как отметил Макгрегор, США обостряют ситуацию по всем направлениям, так как, похоже, считают, что повышение ставок работает, передает РИА «Новости».

    По его словам, США опробовали эту стратегию на Украине, где «обостряли, обостряли и обостряли ситуацию», и в результате Украина оказалась в руинах.

    По мнению эксперта, США «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

    «Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», – предупредил Макгрегор.

    Накануне в Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта.

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    30 октября 2023, 14:30
    В Палестине сообщили об отступлении израильских танков из города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть танков израильской армии, прошедших в город Газа и перекрывших главную дорогу, ушли с территории сектора, сообщили в пресс-службе палестинского правительства.

    В жилых кварталах анклава не ведется наступление, на улице Салах-эд-Дин вторглись несколько танков и военный бульдозер Израиля, сообщило палестинское руководство, передает ТАСС.

    Танки атаковали два гражданских автомобиля, после этого палестинские вооруженные группировки, как утверждается, вынудили их отойти.

    Ранее очевидцы заявили Agence France-Presse, что заметили на подступах к городу Газа израильские танки.

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    30 октября 2023, 08:50
    В Анкаре объяснили планы Эрдогана признать Израиль «военным преступником»

    РИА «Новости»: Турция не хочет точки невозврата с Израилем, но в секторе Газа запредельный градус жестокости

    Tекст: Вера Басилая

    Оставаться безучастным к запредельной жестокости невозможно, с этим и связано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль «военным преступником», заявил дипломатический источник в Анкаре.

    Собеседник РИА «Новости» отметил, что в последнее время Анкара и Тель-Авив сделали ряд шагов для нормализации отношений: назначили послов, появились совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

    По его словам, Израиль проявил запредельную жестокость в секторе Газа, с этим и связана реакция Эрдогана, но Анкара не хочет точки невозврата с Израилем.

    Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником», назвав еврейское государство оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

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    30 октября 2023, 12:52
    Израиль отказался выходить из ООН

    Посол Бен Цви: Израиль не собирается выходить из ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль не будет выходить из ООН после заявления генсека организации Антониу Гутерреша о том, что нападение ХАМАС на страну произошло не на пустом месте, заявил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

    «Нужно смотреть, какие типы сотрудничества будут в дальнейшем», – сказал дипломат в ответ на вопрос о том, будет ли использовать Израиль эту международную площадку после слов генсека, передает РИА «Новости».

    Бен Цви пояснил, что слова Гутерриша означают то же самое, если сказать, что начало Второй мировой войны нельзя рассматривать отдельно, потому что к ее началу были предпосылки, потому что кто-то чувствовал себя по-другому.

    «Так можно сказать? Нет, это была акция варварства», – пояснил посол.

    Напомним, Гутерриш заявил, что осудил нападение ХАМАС на Израиль «произошло не в вакууме». По его словам, жители Палестины жили в течение 56 лет в «удушающей оккупации».

    Пострпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в ответ призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД Израиля отказался от встреч с ним.

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    30 октября 2023, 21:37
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

    «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь», – сказал глава государства.

    «Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», – заявил президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 16:56
    В Израиле признались в неспособности отличить боевиков ХАМАС от гражданских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные не способны отличить мирных жителей от боевиков ХАМАС, поскольку те ездят на гражданских машинах, заявил представитель Армии обороны Израиля Нир Динар.

    Израильские военные не получили никаких доказательств того, что в такси, по которому выстрелил танк Израиля, не было боевиков ХАМАС, сказал Динар Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Боевики ХАМАС, по словам представителя израильских военных, используют гражданскую инфраструктуру, у них нет танков или военных внедорожников.

    Один из очевидцев сообщал, что израильский танк, пробравшийся в город Газа, выстрелил по такси, на капоте которого был прикреплен белый флаг.

    Очевидцы сообщали об израильских танках на подступах к городу Газа в понедельник. Позднее власти Палестины сообщили, что танки покинули территорию анклава.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 11:58
    На Западе сообщили о новой тактике Израиля против ХАМАС

    FT: Новая тактика позволяет Израилю использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС

    На Западе сообщили о новой тактике Израиля против ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ограниченный масштаб операций Израиля в секторе Газа помогает израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над палестинским движением ХАМАС и минимизировать потери, сообщили источники газеты The Financial Times.

    Издание пишет, что меньший, чем ожидалось, масштаб операции в анклаве обеспечит сухопутным войскам более эффективное прикрытие с воздуха, что «крайне важно для проникновения на север Газы, где ХАМАС годами воздвигало оборонительные сооружения», передает ТАСС.

    Источники издания утверждают, что такой подход позволит Израилю избежать вовлечения других противников в конфликт, а также свести потери в армии и среди мирного населения к минимуму.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

    До этого NYT сообщила, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных.

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    30 октября 2023, 09:18
    Израиль расширил наземные операции в секторе Газа

    Армия Израиля сообщила о поражении 600 целей ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве, сообщила Армия обороны Израиля.

    Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, десяткам пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытиям и плацдармам ХАМАС, передает ТАСС.

    Также Израиль направил истребитель для нанесения удара по «вооруженным террористам» в районе университета Аль-Азхар в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее NYT сообщила, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных.

    Эксперты указали на факторы, которые тормозят операцию ЦАХАЛ в Газе.

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    Задержаны 83 участника массовых беспорядков в Дагестане
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    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом ищут помощь в посольствах РФ
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    К чему приведет жесткая политика Центробанка

    Центробанк России удивил рынок своими более жесткими действиями. Резкое повышение ставки до 15% будет иметь значительные последствия для российской экономики. Это окажет влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля. Под прицелом окажется ипотека и рынок недвижимости. Ставка ЦБ отразится также в ОФЗ и акциях. К чему стоит готовиться? Подробности

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    Беспорядки в Махачкале организовали враги России

    Аэропорт Махачкалы был закрыт в связи с беспорядками, возникшими в ходе акции против палестино-израильского конфликта. Правоохранительным органам удалось пресечь преступные действия собравшихся. Следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину. Какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты? Подробности

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    Российский паспорт спасает израильтян

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности. Подробности

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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

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