  • Новость часаCNN: Разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке
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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Угрозы от Катара устроить дефицит газа распространял фейковый аккаунт
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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    11 комментариев
    13 октября 2023, 22:44

    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек

    Политолог Корнилов прокомментировал советы евреям в Мюнхене не носить иудейские символы и вести себя незаметно

    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Антисемитские эксцессы будут происходить в разных странах Европы, но особенно опасно, когда нечто подобное происходит в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Мюнхене посоветовали евреям не носить иудейские символы.

    «Советы евреям не носить иудейские символы – это очень страшный звоночек, потому что подобное происходит не только в Мюнхене, но и по всей Европе. Сейчас во всех местах компактного проживания людей еврейской национальности усиливаются меры безопасности», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Подобные явления происходят не только в Мюнхене, хотя к этому городу приковано особое внимание в связи с предстоящим юбилеем «пивного путча» 1923 года (также известен как путч Гитлера или путч Гитлера и Людендорфа). Это происходит по всей Европе, а также в США, Канаде и Австралии. В некоторых странах запрещают пропалестинские акции, а евреев просят не появляться в местах проведения акций в поддержку жителей сектора Газа в национальных нарядах и с символикой Израиля», – добавил эксперт.

    Корнилов особо отметил заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что при подобных тенденциях Европу ожидает гражданская война. «В Британии, Франции, Германии мы видим много подобных эксцессов, и евреев действительно повсюду призывают соблюдать бдительность», – указал спикер.

    Как пишут немецкие СМИ, евреям посоветовали быть внимательнее и вести себя неприметно, избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.

    После атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций. Канцлер Олаф Шольц осудил антисемитские призывы и пообещал жестко пресекать любые правонарушения.

    По словам Шольца, несмотря на то что тысячи людей сплотились в поддержку Израиля, страна видела «позорные изображения на наших улицах, на которых средь бела дня приветствовались самые жестокие террористические акты». Так он отреагировал на демонстрации в Берлине и Дуйсбурге, где участникам раздавались сладости и пирожные, а некоторые танцевали и аплодировали, явно радуясь зверствам, совершаемым в Израиле.

    Шольц объявил о запрете в стране любой деятельности, восхваляющей преступления ХАМАС в Израиле, включая использование их символов или выражение похвалы убийствам, а также сожжение израильского флага. Шольц указал на особую ответственность Германии перед Израилем из-за ее предыдущей роли виновника Холокоста, в ходе которого были убиты 6 млн евреев.

    8 ноября 1923 года в Мюнхене начался «пивной путч» – восстание немецких радикальных групп во главе с Адольфом Гитлером. Путч был подавлен на следующий день, а фюрер арестован. В тюрьме Гитлер написал свой знаменитый автобиографический труд Mein Kampf (внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ) об идеях национал-социализма, на страницах книги он не скрывал ненависть в отношении еврейского народа.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что власти жестоко отреагируют на антисемитские действия и защиту терроризма. По его словам, страна не должна поддаваться «любой форме ненависти», а должна оставаться единой.

    В Амстердаме несколько еврейских школ были закрыты в пятницу, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей. Решение было принято после того, как бывший глава ХАМАС Халед Машаль призвал провести в пятницу по всему мусульманскому миру акции в поддержку палестинцев.

    Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что его страна укрепляет безопасность своей еврейской общины, добавив, что наблюдается «повышенная бдительность в отношении антисемитских нападений».

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить 3 млн фунтов стерлингов дополнительного финансирования для защиты еврейских школ и синагог в ответ на сообщения о том, что антисемитские инциденты увеличились в стране на 324% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Коментарии (102)
    13 октября 2023, 03:56
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

    Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос о палестинских детях, которые «лишились систем жизнеобеспечения» в секторе Газа.

    В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

    Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

    После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

    Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

    Коментарии (27)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (34)
    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

    Коментарии (9)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (10)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 16:50
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Коментарии (46)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 18:28
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины оказались загнаны в ловушку российскими войсками в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

    Он считает, что силы РФ вскоре возьмут украинских военных в котел. При этом Киев вместо отхода на позиции посылает подкрепления, чем делает только хуже, так как русские их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Риттер прогнозирует, что конфликт вскоре завершится полным крахом украинской армии, так как у ВСУ кончаются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановлено.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли с начала июня в ходе так называемого контрнаступления 90 тыс. человек.

    Коментарии (17)
    13 октября 2023, 17:04
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ

    Путин обвинил американские СМИ в искажении действительности

    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию призвал не доверять американским средствам массовой информации, так как они зачастую искажают действительность.

    «Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат», – сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о якобы запустении российской авиабазы Кант в Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал гарантом безопасности в Центральной Азии авиабазу Кант ВС России.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 00:47
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.

    Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.

    Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

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    13 октября 2023, 14:28
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Футболист молодежной команды Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет, сообщил украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол».

    В клубе заявили, что игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет, информации о том, куда он пропал, нет, передает ТАСС.

    В «Шахтере» отметили, что клуб обратился к Роспутько с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды, в противном случае с ним расторгнут контракт по его вине.

    Ранее RT со ссылкой на портал Sport.ua сообщил, что Роспутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР.

    По другой версии, причиной исчезновения стало нежелание игрока продлевать контракт с командой из-за плохих условий.

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    13 октября 2023, 10:36
    Для замены в войсках Ан-26 и Ан-72 решили создать Ил-212
    Для замены в войсках Ан-26 и Ан-72 решили создать Ил-212
    @ Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На замену в российских Вооруженных силах парка самолетов Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями, рассказал информированный источник.

    Как сообщил 11 октября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ОАК, было найдено решение по легким военно-транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

    По данным информированного источника, речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку – Ил-212, от предшественника у него максимально сохранится бортовое оборудование и авионика и в целом фюзеляж. Новый самолет получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема.

    Источник уточнил, что реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 будут устанавливаться над крылом, как и у Ан-72, чтобы обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов. Собеседник добавил, что показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины на сегодняшний день являются предметом разработки, «пока можно только с уверенностью говорить, что новый самолет будет иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей».

    Ранее главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26, сказал газете ВЗГЛЯД, что в классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена.

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    13 октября 2023, 16:20
    Посол Израиля объяснил порядок призыва в армию репатриантов из РФ

    Посол Израиля: Репатрианты из России могут призываться в армию Израиля на общих основаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, которые переехали в Израиль и получили гражданство, могут быть сейчас призваны в армию еврейского государства на общих основаниях, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

    По его словам, репатриантов из России могут призывать, если это граждане Израиля, так как каждый гражданин обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет, причем это и мужчины, и женщины, передает ТАСС.

    «Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал – из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», – сказал дипломат.

    Посол отметил, что не располагает данными о том, сколько репатриантов из России могли получить повестки о призыве на военную службу.

    Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

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