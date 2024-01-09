Немцев до забастовки довели Шольц и Украина

Эксперты указали на предпосылки и последствия забастовок в Германии

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Профсоюз немецких машинистов GDL вслед за местными фермерами объявил о проведении общенациональной забастовки, которая продлится до 12 января. За это проголосовали 97% членов организации. Работники железных дорог хотят добиться повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также введения 35-часовой рабочей недели для тех, кто трудится посменно.

Днем ранее немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. В результате отрезанными оказались Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса». Забастовка даже привела к остановке одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, так как недовольные немцы просто перекрыли все подъезды к предприятию.

Отметим, что граждане ФРГ неоднократно пытались донести до правительства Шольца недовольство экономической политикой государства. Так, 4 января группа протестующих фермеров на севере Германии предприняла попытку штурма парома, на котором находился министр экономики Роберт Хабек, пишет портал Focus online. Отмечается, что недовольные требовали личной аудиенции с чиновником.

Позднее президент Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Bild заявил, что его шокировало поведение фермеров. «Многих в нашей стране, в том числе и меня, шокировало то, как министр во время частной поездки был запуган агрессивной толпой и вынужден бежать в безопасное место после того, как ему угрожали. Мы не можем принять это», – сказал политик.

В свою очередь глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в своих соцсетях писал, что корень проблем немецких фермеров кроется во вмешательстве Украины во внутренние рынки государства. «В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины – прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС», – цитируют его «Известия».

Еще одна проблема Германии – дорогие энергоресурсы. Напомним, в декабре Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше. Чуть позже президент России Владимир Путин назвал эти обвинения полной чушью и напомнил, кто на самом деле принимал решение о сокращении поставок.

Шольца критиковали и за попытку перераспределить статьи расходов бюджета. Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро, зарезервированных для борьбы с коронавирусом, в фонд экологических и климатических проектов.

Показательным является и «Слово года», выбранное немцами по итогам 2023 года. Им стало понятие «Кризисное состояние». Как сообщила глава GfdS Андреа Эвельс, германское общество уже с 2020 года находится в «кризисном состоянии». По ее словам, конфликт на Украине, энергетический кризис, пандемия коронавируса, атака ХАМАС на Израиль привели к тому, что чрезвычайное положение стало долгосрочным состоянием, которое вызывает у людей страх, неуверенность и ощущение бессилия.

Несмотря на всю сложность положения дел в ФРГ власти, судя по всему, не намерены менять политические акценты, считают эксперты. По их мнению, протестный потенциал в стране набрал такую массу, что простыми обещаниями ситуацию не урегулировать. А возможности реально что-то исправить уже не осталось. И поэтому Шольц, вопреки позиции немцев, продолжит финансировать Украину, а не потребности граждан.

«Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

«Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

«Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

«Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Поэтому Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – уточняет Рар.

Протестующие немцы – очень трудолюбивые граждане, у которых, однако, низкий доход,

подчеркивает экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. «Эти фермеры выступают против отмены государственных субсидий. Упразднение льгот приведет к тому, что люди будут работать в убыток. Кроме того, в стране наблюдается нехватка удобрений из-за снижения их производства. Все это в совокупности приведет к разорению работников сельского хозяйства», – сказал он.

«Машинисты также бастуют из-за низкой заработной платы. К тому же условия труда в этой сфере не самые лучшие – персонала не хватает, а имеющийся регулярно сталкивается с грубым отношением к себе. К слову, от политики властей страдали и автомобилисты. Но они воздержались от забастовки, поскольку у правительства были свои рычаги давления на отрасль», – отмечает собеседник.

«Сами протесты являются показателем системного кризиса в Германии. Экономика страны ухудшается, а власти все равно продолжают оказывать поддержку Украине. Следует ожидать, что действующее правительство продолжит этот курс, даже вопреки продолжающимся забастовкам и растущему кому проблем у немцев», – подчеркивает он.

«При дальнейшем повышении градуса недовольства в германском обществе из Шольца могут сделать «козла отпущения». Кто-то же должен поплатиться за это и сбить волну негодования населения», – считает Гердт.

Экономика ФРГ находится в красной зоне вот уже последние несколько лет, напоминает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Общество успело столкнуться с неадекватными действиями правительства по преодолению последствий пандемии. Кроме того, граждане страны наблюдали за странными изменениями в экономической политике Берлина после начала СВО», – сказал он.

«Все это привело к закрытию десятков предприятий по всей Германии. Субсидии, традиционно большие для Европы, стали сокращаться. Ситуация усугубилась тем, что многие попросту утратили рабочие места. Идет процесс постепенного обнищания населения. Федеральное правительство наглядно демонстрирует собственную слабость», – отмечает он.

«Кабинет Шольца не в состоянии контролировать усилившуюся инфляцию. Политики оказались неспособны действовать в условиях изменчивой геополитической реальности. Разумеется, сложившееся положение вещей не прибавляет им рейтинга популярности», – считает собеседник.

«Однако «давить» протесты действующая власть не станет. Скорее всего, канцлер попытается начать трехсторонние переговоры по линии правительство – бизнес – профсоюзы. Это классическое решение, к которому периодически прибегает любое руководство ФРГ», – подчеркивает эксперт.

«Тем не менее прийти к общему знаменателю у сторон едва ли получится. В данный момент экономические проблемы сильны настолько, что решить их компромиссными мерами практически невозможно. Ситуация будет обостряться и дальше, – уточняет Ткаченко. – Думаю, что

у текущих демонстраций могут быть самые серьезные последствия, вплоть до отставки Олафа Шольца».

Схожей точки зрения придерживается и Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Немецкие фермеры и машинисты выдвигают классический набор требований, которые рабочий человек может предъявлять руководству собственной страны. Однако масштаб акций протеста в Германии очень велик. Перекрыты дороги по всей стране, а многие политические силы поддерживают бастующих», – пояснил он.

«Это связано с глубокими проблемами в экономике страны и снижением благосостояния немцев. Начался процесс еще во время пандемии коронавируса. Действующее правительство не просто не решает накопившиеся вопросы, но и усугубляет ситуацию поддержкой Украины, антироссийскими санкциями и обрывом торговых связей с Москвой. Последнее лишает ФРГ дешевых энергоносителей», – подчеркивает собеседник.

«Сомневаюсь, что забастовки быстро закончатся. В германском обществе накопился серьезный протестный потенциал, поэтому акции могут проходить весь 2024 год. Также допускаю, что в какой-то момент экономические вопросы толпы сменятся на внешнеполитические», – отмечает он.

«Немецкое руководство, в свою очередь, продолжит поддержку Украины, даже несмотря на проблемы собственных граждан. Правительство уже не раз принимало решения, идущие вразрез с опросами общественного мнения. Для Берлина мнение Вашингтона и трансатлантическая солидарность куда важнее», – заключил Соколов.

Напомним, большая часть немецких граждан желает, чтобы Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус. Об этом говорится в исследовании социологического института Insa, передает Bild. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как серия внешнеполитических и административно-финансовых ошибок может привести к отставке Шольца.