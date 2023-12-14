В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.4 комментария
Путин назвал полной чушью обвинения в сокращении поставок газа в Европу
Обвинения в адрес России в том, что она якобы сократила поставки газа в Европу, являются полной чушью, заявил президент Владимир Путин.
«Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит», – передает слова Путина РИА «Новости».
При этом то, что Европа недополучает газ, Путин назвал «не нашей проблемой».
«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал – Европа» – это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины – это сделала Украина, и не мы взорвали «Северный поток – 1» и частично «Северный поток – 2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», – отметил Путин, передает ТАСС.