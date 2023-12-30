Германию охватили массовые протесты

В Германии в понедельник прошли массовые протесты фермеров против планов правительства сократить субсидии на дизель. Власти страны вынуждены искать пути экономии бюджетных средств. Отмена субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспорта, применяемого в лесном и сельском хозяйстве, принесут казне около 900 млн евро (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

Но не факт, что власти решатся на такой шаг, поскольку протесты охватили почти всю страну. Акции, в частности, прошли в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце, Бремене. Как сообщает союз фермеров, на улицы Германии выехало порядка 100 тыс. тракторов. В центре Берлина фермеры выстроили в цепочку свыше сотни тракторов и автотранспорта. Машины приехали к Бранденбургским воротам еще ночью (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

Протестующие ночевали в кабинах при заведенных двигателях. Для обогрева они организовали полевую кухню и зажгли несколько бочек. Всего в немецкой столице было выведено на протест около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

В начале цепочки тракторов у Бранденбургских ворот протестующие организовали сцену для выступлений с требованиями в адрес правительства. Демонстранты несли транспаранты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету», «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса», «Ни одно животное ежедневно не гадит так много, как коалиционное правительство» (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

Организаторы требуют отменить касающиеся фермеров меры правительства по экономии бюджета, призывают прекратить тратить деньги на страны вроде Украины, а также в целом выражают недовольство работой «светофорного» правительства (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

В общей сложности близ Берлина прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег. Фермеры заблокировали несколько автобанов, из-за чего оказались отрезанными город Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

Один из заводов Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог. Около 200 супермаркетов в земле Бранденбург могут не получить вовремя товары из-за забастовки (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)