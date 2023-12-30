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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    6 комментариев
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    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 16:50 • Фоторепортаж

    Германию охватили массовые протесты

    В Германии в понедельник прошли массовые протесты фермеров против планов правительства сократить субсидии на дизель. Власти страны вынуждены искать пути экономии бюджетных средств. Отмена субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспорта, применяемого в лесном и сельском хозяйстве, принесут казне около 900 млн евро (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    Но не факт, что власти решатся на такой шаг, поскольку протесты охватили почти всю страну. Акции, в частности, прошли в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце, Бремене. Как сообщает союз фермеров, на улицы Германии выехало порядка 100 тыс. тракторов. В центре Берлина фермеры выстроили в цепочку свыше сотни тракторов и автотранспорта. Машины приехали к Бранденбургским воротам еще ночью (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    Протестующие ночевали в кабинах при заведенных двигателях. Для обогрева они организовали полевую кухню и зажгли несколько бочек. Всего в немецкой столице было выведено на протест около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    В начале цепочки тракторов у Бранденбургских ворот протестующие организовали сцену для выступлений с требованиями в адрес правительства. Демонстранты несли транспаранты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету», «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса», «Ни одно животное ежедневно не гадит так много, как коалиционное правительство» (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    Организаторы требуют отменить касающиеся фермеров меры правительства по экономии бюджета, призывают прекратить тратить деньги на страны вроде Украины, а также в целом выражают недовольство работой «светофорного» правительства (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    В общей сложности близ Берлина прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег. Фермеры заблокировали несколько автобанов, из-за чего оказались отрезанными город Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    Один из заводов Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог. Около 200 супермаркетов в земле Бранденбург могут не получить вовремя товары из-за забастовки (фото: Filip Singer/EPA/ТАСС)

    Ранее более 100 фермеров даже пытались заблокировать паром, на котором из отпуска вернулся министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Протестная неделя должна завершиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в Берлине. На нее зарегистрировано 10 тыс. участников. Ожидается, что многие фермеры снова прибудут на тракторах (фото: Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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