Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Завод Volkswagen в Германии приостановил работу из-за забастовки фермеров
Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в Германии временно остановлена из-за забастовки фермеров, пишет газета Bild.
По данным Bild, работа завода Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене была парализована, поскольку протестующие перекрыли все подъезды к предприятию, передает «Газета.Ru».
Представитель компании заявил, что завод возобновит работу 9 января.
В понедельник фермеры в Германии начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов.