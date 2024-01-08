Завод Volkswagen в Германии приостановил работу из-за забастовки фермеров

Киев затопило нечистотами

На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу

Tекст: Денис Тельманов

Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.

Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.