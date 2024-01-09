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    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

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    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    14 комментариев
    9 января 2024, 13:44

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. И парадокс в том, что Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

    7 января 2024, 20:52
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера

    Немцы высказались за смену Шольца на Писториуса на посту канцлера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть немецких граждан желает, чтобы действующий канцлер Олаф Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус, говорится в исследовании социологического института Insa, пишет Bild.

    Опрос показал, что 64,3% респондентов желали бы передачи должности канцлера Писториусу, против высказались 24,6%, а 11,2% воздержались, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    При этом даже большая часть сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), куда входят оба чиновника, желают поменять Шольца на Писториуса (47,9% против 47,1%).

    При этом СДПГ с Шольцем как с кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% респондентов, с Писториусом – 23%.

    Глава Insa Херман Бинкерт отметил, что Писториус популярен как у избирателей Левой партии, та к и у «Альтернативы для Германии».

    Опрос проводился 4-5 января, в нем принимали участие 1004 человека.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем может быть причина потери популярности Шольцем, и почему в прессе появились утечки о возможной его досрочной отставке.

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    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


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    7 января 2024, 10:26
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Германии уже больше года пытаются выяснить, кому принадлежат дроны, которые заметили над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет газета Bild.

    Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.

    Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».

    Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».

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    8 января 2024, 01:32
    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

    Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.

    Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

    ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

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    7 января 2024, 17:58
    Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

    Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

    По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

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    7 января 2024, 15:19
    Глава МИД Италии предложил создать единую армию ЕС

    Глава МИД Италии Таяни предложил создать объединенные вооруженные силы ЕС

    Глава МИД Италии предложил создать единую армию ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия, заявил глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни в интервью.

    Усиление сотрудничества стран Европы является приоритетом для возглавляемой политиком партии «Вперед, Италия!», заявил Таяни в интервью La Stampa, передает «Коммерсант».

    Если ЕС желает быть миротворцем, то ему нужны европейские вооруженные силы, это «фундаментальное условие» для проведения эффективной европейской внешней политики.

    При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, заключил министр.

    Осенью 2018 года с предложением создать европейскую армию для «защиты от России» выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Занимавший тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель поддержала его.

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    8 января 2024, 12:58
    Протестующие фермеры заблокировали ряд автобанов по всей Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фермеры в Германии с понедельника начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов, сообщают в соцсети X местные отделения полиции.

    В рамках согласованного с полицией протеста фермеры заблокировали тракторами выезды и сами автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания, передает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят во всех федеральных землях. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель.

    Баварская полиция уточняет, что правоохранители сопровождают около 5500 направляющихся в Мюнхен из различных частей Баварии тракторов.

    В Берлине дороги перекрыли несколько сотен тракторов, в частности недоступна улица 17-го июня перед Бранденбургскими воротами. Демонстрация, на которую соберется свыше 300 тракторов, начнется в полдень.

    Правительство Германии на фоне бюджетного кризиса заявило о планах отменить субсидии на дизельное топливо, это принесло бы казне 440 млн евро. Также кабмин планировал отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве.

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    7 января 2024, 03:24
    Глава Евросовета заявил, что покинет свой пост досрочно

    Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост досрочно ради кресла евродепутата

    Tекст: Денис Тельманов

    Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет участвовать в выборах в европарламент и в случае победы покинет свой пост до 16 июля 2024 года.

    «Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Мишеля.

    По данным агентства, накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европейский парламент.

    Мишель пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля, когда намечена церемония присяги депутатов нового созыва.

    Нового председателя Евросовета выберут в конце июня-начале июля на саммите глав государств и правительств стран ЕС, добавил Мишель.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

    Евросовет поручил Совету ЕС «принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии».

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    7 января 2024, 09:33
    Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

    Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу.

    По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

    Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

    «Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

    «Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

    Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    7 января 2024, 22:09
    В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

    Немецкие машинисты объявили трехдневную забастовку с требованием повысить себе зарплату

    Tекст: Денис Тельманов

    Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки, главным требованием которой стало повышение заработной платы и сокращение рабочей недели.

    Стачка начнется 9 января в 18 часов по местному времени (20:00 мск), когда работу прекратят машинисты товарных поездов. В два часа ночи (04:00 мск) к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. Забастовка завершится 12 января в 18 часов (20:00 мск), передает ТАСС.

    По данным агентства, за проведение забастовки проголосовали 97% членов GDL. Среди прочего, профсоюз требует повышения заработной платы для машинистов на 555 евро в месяц, а также 35-часовую рабочую неделю вместо 38-часовой для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты.

    Ранее сообщалось, что из-за забастовки интернов в Англии могут отменить 200 тыс. приемов. Врачи-интерны начали 3 января шестидневную забастовку, требуя увеличения выплат, она стала самой длительной в истории медицинской службы страны.

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    6 января 2024, 14:40
    Глава Минюста Германии: Законы не позволяют выдавать украинцев Киеву на мобилизацию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германские законы не дают возможности выдворять из страны военнообязанных украинских беженцев, сказал министр юстиции страны Марко Бушман в интервью.

    Немецкое руководство понимает стремление киевского режима вернуть из-за рубежа военнообязанных для прохождения военной службы, но немецкое законодательство не позволяет экстрадицию этих людей, сказал Бушман изданию Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

    В декабре глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс сообщал, что Эстония не вправе выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

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    8 января 2024, 17:37
    Завод Volkswagen в Германии приостановил работу из-за забастовки фермеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в Германии временно остановлена из-за забастовки фермеров, пишет газета Bild.

    По данным Bild, работа завода Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене была парализована, поскольку протестующие перекрыли все подъезды к предприятию, передает «Газета.Ru».

    Представитель компании заявил, что завод возобновит работу 9 января.

    В понедельник фермеры в Германии начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов.

    Коментарии (0)
    9 января 2024, 08:26
    Президент Приднестровья допустил вступление Молдавии в ЕС без левобережья Днестра

    Президент Приднестровья Красносельский назвал реалистичным способ вступления Молдавии в ЕС без левобережья Днестра

    Tекст: Александра Юдина

    Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский назвал вполне реалистичным ходом вступление Молдавии в Европейский союз без территорий левобережья Днестра.

    По его словам, Приднестровье является отдельным субъектом международных отношений, поэтому Молдавия может вступить в ЕС без территорий левобережья Днестра, передает ТАСС.

    Также Красносельский заметил, что Молдавия от переговоров перешла к методам давления, выбрав стагнацию в переговорном процессе, чтобы остановить диалог формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, совместно с наблюдателями от ЕС и США).

    «Молдова действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания», – подчеркнул Красносельский.

    Кроме того, глава непризнанного государства добавил, что видит угрозу в наращивании поставок вооружения в Молдавию.

    Ранее лидер республики Майя Санду заявила, что Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья. Более того, по ее словам, приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Коментарии (868)
    8 января 2024, 15:58
    Сотни фермеров на тракторах в Берлине выступили против мер правительства

    Tекст: Кристина Цыцура

    В столице Германии фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроились у Бранденбургских ворот.

    Выстроились тракторы, автомобили и прочая техника, первые протестующие начали собираться еще и с прошлой ночи, передает РИА «Новости».

    С собой демонстранты имеют плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    Ранее фермеры заблокировали ряд автобанов по всей стране.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 15:58
    В ЕС анонсировали обсуждение собственной военной миссии в Красном море

    Стано: Евросоюз начинает обсуждение собственной военной миссии в Красном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз уже на этой неделе начнет обсуждение запуска собственной военной миссии в Красном море, заявил представитель главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

    Ожидается, что Боррель представит предложения о запуске отдельной военной миссии сообщества в Красном море, и страны ЕС смогут перейти к ее обсуждению, передает ТАСС.

    Ранее Боррель заявлял, что ЕС будет принимать участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем США нагнетают обстановку в Красном море.

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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