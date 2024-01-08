Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
Водитель сбил участника забастовки фермеров в Германии
В немецком Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции.
В результате пострадавший получил тяжелые травмы, вертолетом спасательной службы он будет доставлен в больницу, сообщила полиция Ольденбурга в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Водитель задержан.
Фермеры в Германии с понедельника начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов.