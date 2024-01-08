Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
Сотни фермеров на тракторах в Берлине выступили против мер правительства
В столице Германии фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроились у Бранденбургских ворот.
Выстроились тракторы, автомобили и прочая техника, первые протестующие начали собираться еще и с прошлой ночи, передает РИА «Новости».
С собой демонстранты имеют плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».
Ранее фермеры заблокировали ряд автобанов по всей стране.