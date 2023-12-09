До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.
«Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».
Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.
Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».