Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
Назван главный неудачник Германии
Der Spiegel признала Шольца главным неудачником Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц больше всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel, следует из подготовленного компанией Verian отчета.
Так, действующий канцлер потерял 14% и скатился во вторую половину списка (14 место) из 20 политиков, передает РИА «Новости».
Также уровень одобрения упал у других представителей правящей коалиции, а именно у главы МИД Анналены Бербок и министра внутренних дел, однопартийца Шольца Нэнси Фезер (у обоих минус 4%).
Отмечается, что рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса при этом не претерпел изменений – он остался на втором месте в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее сенатор Алексей Пушков призвал Шольца сместить внимание с Украины на собственную страну, где недавно молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца.