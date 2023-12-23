Назван главный неудачник Германии

Der Spiegel признала Шольца главным неудачником Германии

Tекст: Александра Юдина

Так, действующий канцлер потерял 14% и скатился во вторую половину списка (14 место) из 20 политиков, передает РИА «Новости».

Также уровень одобрения упал у других представителей правящей коалиции, а именно у главы МИД Анналены Бербок и министра внутренних дел, однопартийца Шольца Нэнси Фезер (у обоих минус 4%).

Отмечается, что рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса при этом не претерпел изменений – он остался на втором месте в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал Шольца сместить внимание с Украины на собственную страну, где недавно молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца.