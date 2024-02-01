В Польше заявили об усталости ЕС от позиции Орбана по Украине

Премьер Польши Туск: ЕС устал от позиции Орбана по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нет усталости от Украины. Есть усталость от Орбана», – сказал польский политик, передает ТАСС.

Туск добавил, что Венгрия должна окончательно определиться со своей позицией – поддерживает она Россию или Украину. Премьер Польши считает, что в вопросе поддержки Киева есть «только черное и белое».

Он отметил, что у ЕС есть план Б на случай, если Орбан заблокирует выделение Украине 50 млрд евро. При этом Туск выразил надежду, что у Евросоюза найдутся сильные аргументы для того, чтобы убедить Орбана изменить позицию.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Киеву, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно.