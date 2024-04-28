Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
В Запорожье повреждения получил промышленный объект
В подконтрольном Украине городе Запорожье был поврежден промышленный объект в результате взрыва, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
Подробности инцидент уточняются, передает РИА «Новости».
Сообщается, что взрыв на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому дому на Запорожье.