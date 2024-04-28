Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
При обстреле ВСУ Херсонской области погибли два мирных жителя
В Днепрянах Херсонской области при обстреле из минометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека погибли, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил, что удар по Днепрянам нанесли из минометов. Он отметил, что ВСУ, несмотря на Вербное воскресенье, обстреливают жилые кварталы на Днепре вдоль линии соприкосновения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки совершили 25 обстрелов населенных пунктов ДНР, выпустив 72 боеприпаса.