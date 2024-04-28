Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Россия временно отменила пошлины на экспорт угля
Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Принято решение об отмене пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщили в кабмине России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале правительства России, решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
Размер пошлины – от 4 до 7% , при курсе – менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая, такие условия с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта.