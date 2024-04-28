В Ингушетии задержана ОПГ за хищение из бюджета более 1 млрд рублей

МВД сообщило о задержании участников ОПГ за хищение 1 млрд рублей бюджетных средств

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале уточняется, что восемь уголовных дел за мошенничество при получении выплат объединены в одно производство.

Следователи установили, что к хищениям причастны сотрудники ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия», жители региона, работники Роскадастра и другие лица, которые пока не установлены.

По версии следствия, преступная организованная группа, используя копии документов и анкетные данные физических лиц, изготавливала липовые договоры купли-продажи квартир, домов, земель и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи. Кроме того, они также предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами России. Таким образом было похищено более 1 млрд рублей.

Кроме того, в Ингушетии и Северной Осетии были проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Задержаны три фигуранта уголовного дела, в том числе директор УП ипотечного кредитования, которого считают организатором группировки. Двое участников арестованы, одна фигурантка отправлена под домашний арест: у нее на иждивении семеро детей, двое из которых – инвалиды.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали участников преступной группы, незаконно обналичившей 18 млрд рублей.