Американист: Ужесточение мобилизации на Украине призвано помочь Байдену на выборах

Американист Васильев объяснил связь между ужесточением мобилизации на Украине и выборами в США

«Все действия США сейчас определяются сугубо политическим расчетом. Администрации Джо Байдена нужны победные реляции к предстоящим президентским выборам. Белый дом хочет, чтобы к дню голосования все говорили об успехах Украины. Таким образом американское руководство желает продемонстрировать, что потраченные на ВСУ деньги дают эффект», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Перед американским руководством стоял выбор: отчитываться перед избирателем успехами на внутреннем или внешнем контуре? По всей видимости, Белый дом решил сосредоточиться на последнем варианте, так как в стране сейчас много проблем: миграция, инфляция и рост преступности», – подчеркивает он.

«Скорее всего, именно личный состав ВСУ в Вашингтоне считают слабым звеном, мешающим достижению необходимого эффекта. Вероятно, американцы пришли к выводу, что украинские вооруженные силы имеют проблемы с количеством солдат, а также подготовкой и мотивацией бойцов. Поэтому на Украине проводится тотальная мобилизация и США способствуют тому, что украинцев гибнет все больше и больше», – отмечает собеседник.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские официальные лица оказывали давление на украинское правительство, чтобы оно ужесточило мобилизацию. Издание отмечает, что помощник госсекретаря США Джеймс О`Брайен в ходе своего визита в Киев говорил о важности усилий по призыву для фронта. При этом около 860 тыс. украинских мужчин сейчас проживают в ЕС.

Напомним, в середине апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные до 18 июля должны являться в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для уточнения учетных данных.

Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. К нему было подано рекордное количество правок – более 4,2 тыс. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года, однако этот вопрос был исключен из обсуждения.

Кроме того, МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Таким образом офис Зеленского планирует выманить потенциальных солдат из-за границы. В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия оказалась самой безопасной страной для украинцев.

На этом фоне среди граждан страны стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов», которые уехали из страны, а теперь язвительно отзываются о ВСУ и службе. Газета ВЗГЛЯД писала о возможном влиянии этих людей на политическую ситуацию на Украине.