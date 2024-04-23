Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожен украинский дрон
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку киевского режима с помощью беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны России.
Дежурные средства ПВО уничтожили дрон около 15.20 мск над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько воздушных целей сбито российской системой ПВО на подлете к Белгороду.