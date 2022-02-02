Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии

«Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.

«Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню: когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.

Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.

«Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому, именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.

Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.

Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.

Однако, любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.

В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.

Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.

Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.

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